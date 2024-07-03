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社會 社會焦點 保障人權

目睹鄰座女遭襲胸　正義姐「手機15字助攻」抓色狼

記者黃翊婷／綜合報導

女子A去年搭乘火車時，在列車上遭到男子阿興（化名）襲胸性騷擾，鄰座女乘客見狀，立刻透過手機打字關心「妳有發現妳旁邊那個男生怪怪的嗎」，她才鼓起勇氣求助，並打電話向台鐵通報，成功將色狼逮住。彰化地院法官審理之後，認為此案事證明確，並依性騷擾罪，累犯，判處阿興有期徒刑1年2個月。

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄰座正義姐目睹A女受到性騷擾，立刻透過手機打字關心。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，A女去年搭乘火車時，遭站在走道上的阿興數次碰觸手臂、肋部以及胸部等隱私部位，鄰座的正義姐發現異狀之後，立刻用手機備忘錄打字關心「妳有發現妳旁邊那個男生怪怪的嗎」，她也透過手機打字表明遭到性騷擾，兩人隨即撥打台鐵緊急通報電話1933尋求幫助，這才成功將色狼逮住。

阿興到案之後矢口否認性騷擾，強調自己只有碰到A女手臂，沒有碰到其他部位。但在監視器影像截圖照片中，當時車廂內還有許多空位，阿興卻偏偏要站在A女座位旁邊的走道上，而且監視器也有明確拍到他襲胸的動作。

正義姐也作證表示，有看見A女受到阿興性騷擾。彰化地院法官認為，綜合種種證據看來，本案事證明確，阿興自始至終均否認犯罪，未能與A女達成和解，考量到他過往有乘機猥褻、性騷擾等前科，入監執行完畢僅僅4個月又再犯，因此依性騷擾罪，累犯，重判1年2個月，全案仍可上訴。

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