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今小暑！全台「極端高溫」破38℃　午後防致災雷雨

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天氣炎熱，許多人會到海邊戲水消暑。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天是24節氣中的小暑，今(6)日至下週五(12日)暖氣團、太平洋高壓聯手發威，各地將會有「極端高溫」發生，溫度有機會突破38度。明後天「冷心低壓」通過，慎防致災性午後大雷雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」表示，今(6)日至下週五(12日)台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，各地區最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

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▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲13縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部24至37度，中部24至37度，南部24至38度，東部24至36度。中央氣象署針對13縣市發佈高溫燈號，台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

今(6)日高層有「冷心低壓」逐漸接近，大氣漸趨不穩定，近山區午後對流發展，擴大至部分平地及部分山區；明日、下週一(7、8日)「冷心低壓」通過(圖)，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖、「潛在不穩定度」增加，午後對流旺盛；今起三天皆應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲「高空冷心低壓」已前進至台灣東南部，繼續偏西前進(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週二至週五(9至12日)大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及部分山區，仍應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

 
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