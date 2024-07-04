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暑期徵才接力辦理　雲嘉南分署結合AI力促青年就業

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極協助求職民眾，於7月至8月接力辦理逾40場實體及線上徵才活動，總計提供逾3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極協助求職民眾，於7月至8月接力辦理逾40場實體及線上徵才活動，總計提供逾3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接暑期來臨，因應畢業生求職及學子工讀需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極協助求職民眾，於7月至8月接力辦理逾40場實體及線上徵才活動，邀集亞威科技、矽品精密、黑橋牌、家樂福、統一超商、夏都國際開發、迷客夏、八方雲集等多家優質廠商，總計提供逾3000個工作機會。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應畢業季青年求職高峰及協助待業民眾就業，南分署於7至8月間接力辦理逾40場徵才活動，釋出逾3000個工作機會，包含科技業、傳產製造業、餐旅業、批發零售業等及眾多暑期工讀職缺，其中亞威科技更是釋出高中畢、無工作經驗要求的客戶支援工程師一職，薪資可達80K。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極協助求職民眾，於7月至8月接力辦理逾40場實體及線上徵才活動，總計提供逾3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，為協助新鮮人克服就業障礙，勞動部推動的「投資青年就業方案2.0」中「初次尋職青年穩定就業計畫」，特別為初次尋職及從事非典型工作之青年強化求職準備，鼓勵青年積極尋職及穩定就業。針對年滿15歲至29歲之本國籍初次尋職青年，未在學且未就業連續達90日以上者，於尋職期間每月發給5千元津貼、最高發給1.5萬元，除發給尋職津貼外，若青年連續受僱於同一雇主滿一定日數，再加碼發給就業獎勵金最高3.5萬元，合計最高發給4.5萬元。

雲嘉南分署青年職涯發展中心亦推出「AI智慧模擬面試系統」，幫助青年提高面試通過率，以ChatGPT協助求職者進行面試模擬、自我介紹和應對技巧的分析，提供更準確的建議，求職者可掃描QRCode，從雲端獲取虛擬面試官的建議。自7月16日起，可至青年職涯發展中心（台南市中西區北門路一段173號）預約體驗。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極協助求職民眾，於7月至8月接力辦理逾40場實體及線上徵才活動，總計提供逾3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟也提醒尋職時要小心防範詐騙、不合理的工作條件及不安全的職場環境，尤其來源不明的高薪求才廣告更要小心規避，求職時掌握「三要七不原則」，「三要」包括：面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視欲應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，檢視自己要應徵得行業、職務；面試時把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。

欲了解更多徵才活動詳情與「投資青年就業方案2.0」相關方案，可洽南分署轄區各就業中心及就服台，或上台灣就業通網站 (https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，亦可撥打免付費客服專線 0800-777888，由專人服務。

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