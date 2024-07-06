火線人物／沈伯洋收養愛女歷時2年　從小介紹「肚子媽媽」成就沒血緣的家

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委沈伯洋是認知作戰專家，也因為強硬的問政風格、對認知作戰的見解等，常常成為討論焦點，日前在家中直播、與支持者嚴肅討論國會議案過程時，沈伯洋的三歲愛女麻糬突然出鏡一句「把拔晚安」，可愛模樣融化了不少網友的心，特別的是，沈與女兒並沒有血緣關係，他接受《ETtoday新聞雲》專訪時也透露複雜的收養過程和溫馨父女情，展現他「鐵漢柔情」的一面。

週三上午，沈伯洋在外交及國防委員會中間的休息空檔接受專訪，頂著他的招牌捲毛髮型進到國會辦公室，嘴上還對稍早的質詢內容念念有詞，並不時翻出手機關注法案進度，討論認知戰相關的議題時，沈伯洋一樣一臉嚴肅，對相關的理論、實務侃侃而談，但當專訪的題目問到他的寶貝女兒，沈伯洋臉上就掛著大大的笑容。

▲民進黨立委沈伯洋專訪。（圖／記者林敬旻攝）



歷時兩年的程序，沈伯洋2021年如願收養一名13月大的女嬰，談到過程，沈伯洋坦言，這是一個漫長的過程，從決定、參加說明會、書面審查、面試、花最多時間的上課、配對、媒合、共同試養、等待法院判決，這是個漫長過程，但非常值得，平常當父母懷孕期間也是買很多書、看資料，收養也是如此，過程中也是不斷準備相關資料，只是時間更長一點，可能一到兩年。

小孩很長時間只給老婆抱

而育幼院缺乏男性義工，沈伯洋透露，小孩成長過程中都是女性居多，因此對男性比較懼怕一點，很長一段時間都只給老婆抱、不給他抱，到後來願意給他抱，甚至要他陪同一起睡覺、撒嬌，但這樣的狀況在兩歲前完全不可能發生，「除非我老婆不在呵呵，那她就沒有選擇了。」

沈表示，被收養的小孩心理多多少少有一些其他的issue，彼此熟悉的時間比較晚。需要很長時間培養依附關係，這比想像中困難，「一般的父母當然也需要做到，但收養當然要花更多時間。」

▼沈伯洋愛女。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）



沈伯洋求學時研究少年事件法，時常到少年輔導機關報到，20歲的他已經在心中埋下收養種子，「我們現在才幫他們，如果小孩剛生出時就幫不是更好？」沈透露，大學時做青少年相關的研究，以往就會去少年輔育學校等等做志工，可以看到很多家庭比較破碎、後來走偏了。

妻子、長輩有一道血緣關卡難以跨過

沈伯洋認為，即便在人生13、14歲幫他，都能夠有機會改變，若有很多家庭父母無法繼續照顧，能在更早階段給予照顧一定更好，希望國人多多重視收養議題，台灣一年都有8百多個小孩需要被幫助，真正被收的大概就是2百，「比例上還是很多被送到國外，都是台灣人，希望大家互相扶持、幫忙。」

但當另一半和長輩都有心理關卡，如何迎接別人的生命？在與妻子交往期間，沈伯洋就提過收養的想法，但直到婚後多年求子不順，夫妻倆正視這個議題，妻子、長輩始終有一道血緣的關卡難以跨過，直到沈伯洋鼓勵「我跟妳也沒血緣關係，一樣很相愛。」兩人便向勵馨基金會遞交申請，繳交自傳、推薦信、財力證明，之後還有收養課程、社工家訪、心理評估等，「但我覺得審查嚴格是好事，程序漫長是必要的。」

▼沈伯洋愛女。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）



近3年過去，這樣「沒血緣卻依舊相愛的家庭」找到彼此最舒適的相處模式，為顧及寶貝女兒的心情，沈伯洋夫婦也決定未來不再自然生育，但對於敏感的身世議題，會不會憂心小孩長大後反彈？沈伯洋夫婦也決定依照基金會的課程，從小就向女兒坦白身世。

女兒明確知道我們不是她的父母

「她已經知道了，只是不知道她懂不懂」，沈伯洋表示，研究都發現越早知道越好，有些小孩在後來發現會生氣、憤怒或是把情緒藏在心裡，因此即便聽不懂也要告訴她，雖然一兩歲的時候聽不懂，「但長大後她了解到這件事情能夠豁然開朗、了解到我們一直有告訴她，心中就不會有那種怨懟。」

夫妻倆用「肚子媽媽」的概念對孩子解釋生母角色，看照片時也經常提及，沈伯洋表示，「我們很明確告訴小孩不是生她的父母，她認定我們是她的父母、但也明確知道自己是別人生的」，沈也透露，「小孩最常問她是不是阿嬤生的、是不是姑姑生的？」就要跟她解釋她有一個「肚子媽媽」，雖然到這邊她就聽不懂了，但這是對收養小孩心理最健康的方式。

沈伯洋自信的表示，小孩明確知道這就是自己爸媽，即便不是生她的父母，那又如何？即便未來有人貼標籤，她也能馬上反擊「這不是很正常嗎？」因為她的心態建立得很好，所以所有學術研究都說越早講越好。

而許多和沈伯洋夫婦一樣的收養家庭，最在意的就是和原生家庭的距離。沈伯洋笑稱，這部份很多人會有誤解，「很多人想說會不會像是八點檔一樣搶小孩？」但通常來講，機構一定會確保要把小孩出養，才會走後面的程序，程序當中可以反悔，但若是進入到法院判決階段，法律上就是你的小孩。

沈伯洋透露，也有一些家庭比較破碎，或可能有一些狀況，但成年之前原生家庭跟小孩只能在機構見面，不能私下約去玩，要在社工陪同的狀態下，並由機構評估。沈表示，若評估認為小孩的狀態不適合那麼密切的接觸，也會通知原生家庭應該緩一下，會有相關機制保護，兩邊也有良性互動，也會固定寄小孩的影片跟照片給原生家庭，讓他們知道小孩子過得很好，無需太過擔心。

「原生家庭一定是希望小孩過得好」，沈伯洋認為，大部分原生家庭在連絡過程中，只要看到小孩過得好就能夠安心，而不是爭執或是搶的狀況，「這對小孩來說也是幸福的，原來的家庭也很關心他。」