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台女稱蘭嶼遇「薩滿巫師祖靈」　達悟族人傻眼：最好會講國語

▲展覽館内可透過拼板舟認識蘭嶼的海洋文化美學。（圖／記者王兆麟翻攝，下同） 

▲達悟族傳統拼板舟，圖與本文無關。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名自稱是「女巫」的女網友發文表示，她近日去蘭嶼旅遊時，被原住民的祖靈搭話，並描述對方是古代薩滿巫師的造型，引起不少網友討論。對此，許多達悟族人看到後非常傻眼，認為自己的祖靈根本不是女子所敘述的樣貌，且傳統上也不符。

「女巫」在threads發文表示，她6月底去蘭嶼潛水，看到當地原住民們在練舞時，突然聽到「妳覺得她們跳得如何」的聲音，這才知道是感應到祖靈來搭話，隨即回「跳得不錯啊」，並仔細一看，發現祖靈是一個婆婆。

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「還可以更好一些，有幾個不專心」，聽到祖靈婆婆的回應後，原PO微笑回應。她說，「祖靈婆婆是古代薩滿巫師的造型，臉上、手上畫滿薩滿圖騰，看起來很嚴肅，但實際非常和藹可親。最後，祖靈婆婆說祝福我在蘭嶼玩得開心」。

文章PO出後，許多達悟族人紛紛留言，「說個笑話：達悟族有薩滿圖騰」、「活21年第一次知道我們的祖靈是薩滿巫師」、「呃，我們已經沒有巫師文化了，而且以前的巫師也不會在身上畫畫」、「妳會講族語？？？祖靈應該不會講國語欸」、「編的很好，下次別編了。我都不知道我的祖先身上還有薩滿圖騰餒」。此外，原PO說錯蘭嶼有5個部落，也被當地人澄清，「首先蘭嶼有6個部落。我們的祖先怎麼會有刺青？而且是蘭嶼的祖先就一定講母語，妳怎麼會聽的懂？薩滿巫師超好笑，搞不好是酒醉的阿嬤在亂講話」。

事後，「女巫」也回應說，覺得沒必要跟她開戰「我看到的是什麼」，「每位靈顯化出來的樣子本來就不會一樣，你也可以說看到路邊阿嬤是神靈」。

由 @sasha_sahug 發佈
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