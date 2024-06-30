幕後／禁伐補償加碼26億從哪來？　行政立法2度密商提解方

▲民進黨立委陳瑩（左）與伍麗華（右）日前投票支持禁伐補償修法，與民進黨團不同調。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統府上周公布《原住民保留地禁伐補償條例》，條文明定，禁伐補償金額度自明年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，然而，補償金調幅幾乎佔了原民會年度預算近20％，新增財源從哪來？連行政院長卓榮泰都大嘆「傷腦筋」。惟據掌握，行政、立法部門日前已兩度密商，討論「3＋3方案」可行性，若成真，將可望為財源挹注活水。

原住民保留地禁伐補償自2016年7月施行至今近8年，根據原民會統計，預估明天申請補償面積將增加至7.7萬公頃，每年所需補償金約52.15億元，較現有補償金增加約25.99億元，約占原民會明年度歲出概算125.29億元的41.6%，加上其他法律義務支出，兩者佔比合計將高達89％。

卓榮泰上周在立法院會答詢時，立委關切禁伐補償財源議題，卓揆忍不住當眾大嘆，中央政府總預算額度相當有限，「我現在是很傷腦筋的」，不過他也承諾，這是依法行政，必須要做，至於行政措施要如何處理，已請原民會主委曾智勇深入研究。

據掌握，在行政院6月20日拍板不針對《禁伐補償條例》提覆議後，為避免此次修法牴觸《憲法》第70條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」規定，行政、立法部門積極研議解方，當周由民進黨立委鍾佳濱、陳瑩、伍麗華等人召集對策會議，兩度與原民會、農業部林業署、國發會、主計總處等單位會商。

伍麗華受訪時透露，如今《禁伐補償條例》已公布，原來3萬元的禁伐補償金可由原民會公務預算支應，另外新增的3萬元，盼由相關部會向國發會提出中長程計畫，「把這個錢給弄出來」。

伍麗華進一步說明，其實，原民土地永續必須囊括「造林」、「禁伐（護林）」、「林下經濟活絡」、「土壤」等4個重要元素，這與政府未來要推動的碳交易政策息息相關，在「生態服務給付」與「林下經濟」等大方向上，必須給予協助保育國土的原住民補償。

鍾佳濱也建議，他山之石可以攻錯，原民會不妨參考林業署的努力，積極提出中長程計畫，讓「禁伐補償」政策更具效益。

除此之外，陳瑩上周在立法院會拋出主張指，我國近2、30年因「不砍樹」政策，導致林業技術凋零、林業市場萎縮，如今林木自給率只剩約1％，而目前全台約有7萬多公頃土地與禁伐補償相關，倘若進行農業及林業利用，其價值很有可能高於禁伐補償的金額。

因此，陳瑩呼籲，希望相關部會提出中長程計畫，結合造林獎勵與禁伐補償，打造林業經濟的完整產業鏈。曾智勇當場允諾說，目前已與農業部討論，是否能在林下經濟、森林保育方面多做一些努力。