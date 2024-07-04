「守護藍與美」 文史走讀淨灘之旅　清出267公斤海灘廢棄物

▲台東縣政府4日結合海歸工作坊在蘭嶼鄉東清灣舉辦淨灘活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提倡海洋環境維護觀念，加上離島已進入旅遊旺季，台東縣政府4日結合海歸工作坊在蘭嶼鄉東清灣舉辦「守護藍與美」淨灘活動，並特別邀請蘭嶼鄉公所、當地業者、居民及遊客共計80人參與，共清理出267公斤的海洋廢棄物。

台東縣政府表示，蘭嶼專屬的傳統文化與自然景色是台東縣特色之一，每年吸引許多旅客造訪，此一美麗的島嶼需要大家一起共同來維護，並以愛護自家環境的心來努力，養成垃圾不亂丟的好習慣，守護海洋環境，同時實踐聯合國永續發展目標(SDGs)第14項「保育海洋生態」，並邁向第11項「永續城鄉」的目標。

參與活動的賴先生提到，這次來旅遊的初衷本只是想帶著家人一起來蘭嶼放鬆心情，體會大自然的美好，剛好無意間於臉書看到這次淨灘活動報名資訊，結合了蘭嶼具有特色的地下屋導覽，吸引他的目光並報名參加，他覺得這是個很好的機會及在地體驗，除了可以為蘭嶼環境出一份心力，也能了解到早期達悟族祖先的智慧，若下次有關於環保維護的活動也願意再參與，一起愛護這片美麗的島嶼。

台東縣環保局指出，此次淨灘活動共清理一般廢棄物129公斤、資源回收廢棄物138公斤，感謝以實際行動守護蘭嶼海洋環境的當地業者及鄉親們，今日除了進行淨灘外，還有當地專業導覽老師以走讀方式帶領大家參觀神秘的地下屋文化，認識早期達悟族人與自然和諧共處的智慧與建築發明，了解達悟族人是如何建造出可以抵擋強風及免於積水困擾，室內卻又保持涼爽的地下屋，帶領大家發掘早期文化歷史的奧秘，期望透過今日淨灘活動讓民眾更認識到蘭嶼在地文化，同時能更愛護蘭嶼環境。