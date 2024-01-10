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【廣編】龍年禮盒、進口伴手禮　Mia C’bon龍舞新春聚好禮

2024新年送禮首選！龍年禮盒、進口伴手禮，Mia C’bon龍舞新春聚好禮，闔家歡聚盛情款待（圖／Mia C’bon提供）

【廣編特輯】

圖、文／Mia C’bon提供

農曆新年將至，年節禮盒不僅要送的有面子，更講求創意、創新。為此，頂級超市Mia C’bon精選世界各地人氣品，不論是在地、港澳龍年限定禮盒，亦或是日本地區伴手禮，一站就能購足東京、富士山、北海道、京都等知名排隊禮盒，還有當季水果禮盒，為新年增添時尚品味。

深受日本皇室青睞的百年老店「風月堂」，可是日本國民甜點之一，今年也在Mia C’bon正式開賣，此次最具代表性的是比臉大的法蘭酥（紅/棕罐），輕薄質感，極致酥脆，入口即化的口感，被喻為日本皇室御用伴手禮；還有龍年限定法蘭酥圓鐵盒組，價格超親民，499元就能入手；鐵盒奶油薄餅，兼具人氣、紀念於一身的伴手禮首選。

想看富士山四季、山景，不用跑日本！草加 富士山造型仙貝，一口大小的富士山造型，以七種口味，呈現出富士山的風景變化，一次滿足視覺與味覺！

新的一年少不了開運、招財，白沙屯媽祖錢母餅乾，煎餅上有著吉祥字，還有媽祖開運招財錢母，送禮誠意滿滿。與三光米聯合推出的2024糴糶龍年禮盒，多款不同造型的龍年米信封，每包都有一杯米量所成，送禮或自用，都讓你品味獨具。

過年玩點益智桌遊，更需要好兆頭，香港必買伴手禮美心系列禮盒，一開年就氣勢逼人，多款名家烘焙禮盒，如：吳寶春、小潘、基隆百年商號江義隆 ，一品中西合併千層綜合酥的創新美味；過年備起來，與親朋好友共享幸福滋味。

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Mia C’bon龍年禮盒進口伴手禮新年送禮

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