【廣編】龍舞新春聚好味　Mia C’bon新春尋寶趣

圖、文／Mia C'bon提供

每年春節各大品牌百家爭鳴，各式龍年獨特造型商品應有盡有。Mia C’bon頂級超市以「聚好味」為主軸，劃分八珍玉食、鮮品年菜、圍爐盛宴、甜食零嘴、拜年有禮數等主題，為過年的不同場景提供適合的美食推薦。

日本群馬縣「邑美人大白菜」，口感脆甜水分飽滿。新年圍爐火鍋，選日本北海道生食級的帆立貝柱、阿根廷野生龍蝦、一口高野豆腐，堪比鍋物最佳配角。 Mia C’bon與日本專門供應皇室肉品的「森精肉」品牌聯手推出「匠和牛」，肉品每月空運來台立即搶購一空，門市禮盒多元豐富，現在消費還有滿千送百、滿額贈紅包袋、美型家電集點換購等多項新春活動，讓你買的稱心又滿意。

龍舞新春新年活動

活動1：即日起-2/20滿千送百。

活動2：即日起-2/29集滿3點，可加購Giaretti義大利美型家電。

活動3：即日起-2/29單筆消費滿$499，即可上活動網站登錄發票抽質感好禮。

活動4：2/20前消費滿$499可獲得龍年限定吉祥紅包袋（一包2入）。

活動5：大年初一11:30新春開運福袋限時開賣，價值1500元以上。

活動6：1/24～2/14加入Mia C’bon LINE官方帳號，每日領取刮刮卡抽好禮。

立即玩：https://liff.line.me/1657130341-OwN2lEV8

活動7：1/24～2/14鎖定Mia C’bon官方 IG測運勢！完成任務分享結果抽大獎Switch遊戲機！搶先測： https://reurl.cc/mrMo1A

活動上官方網站https://www.miacbon.com.tw/