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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭首例！路殺流浪貓女駕駛留假電話快閃　罰1.5萬+上課3小時

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣首次對路殺動物事件開出罰單！一位林姓女駕駛3月22日駕車在宜蘭市津梅路上，輾斃1隻流浪貓，路人發現好心告知，林女卻沒有停下來，留下假電話後快速離開。這事件引發愛貓人士憤怒，並向宜蘭縣動植物防疫所檢舉。事發經3個月後，林女被以違反《動保法》處以1.5萬元罰緩，及需參加3小時動物保護講習課程。這是宜蘭縣首次對路殺動物事件開出罰單。游小姐說，希望藉此事件讓肇事者改變開車習慣，尊重所有生命，避免類似的悲劇再次發生。

▲▼日前，游小姐好心將被林女轎車路殺後，冰存3個月當物證的浪貓後領出後，不捨火化。（圖／記游小姐提供，下同）

▲游小姐將被林女轎車路殺後、冰存3個月當物證的浪貓領出後，不捨火化。（圖／記游小姐提供，下同）

根據愛貓的游小姐提供的監視器畫面，顯示一隻大橘白流浪貓被林女駕駛的小客車輾過，貓的身體在車輪下翻滾並抽搐，幾秒鐘後就斷氣。游小姐說，原本以為林女不知情，但林女卻開車窗並強硬說道「現在是要我賠錢嗎？你們為什麼要放你家的貓在外面跑」？當被要求負責時，林女留下假電話並迅速駛離現場，還差點撞到保護貓屍的路人。

▲▼日前，游小姐好心將被林女轎車路殺後，冰存3個月當物證的浪貓後領出後，不捨火化。（圖／記游小姐提供，下同）

要替浪貓討公道的游小姐表示，流浪貓或流浪犬在路上生存，本來就有受傷的風險。當駕駛者被告知撞到動物時，一般都會說「不好意思，我沒看到，不知道怎麼處理」，絕對無人會過度責怪。但林女的冷血態度讓人震驚，因此社區民眾協助舉發。

▲宜縣首例的路殺動物的處分。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜縣首例的路殺動物的處分。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭縣動植物防疫所表示，此件路殺動物的處分，是宜蘭首例，在審酌過程中除了考慮行為人是否違反動保法，導致動物死亡，也參酌行為後的態度。另，在處分前已通知林女到場說明，並審議所有證據後，依據動保法第6條，對林女處以1.5萬元罰緩，並要求她接受動保講習3小時課程。

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