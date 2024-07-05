2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘：想告詐欺

▲原可分得亡父三分之一遺產的長子拋棄繼承後發現，自己的獨生子只能分得七分之一遺產。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

拋棄繼承想把遺產留給下一代，卻害遺產大縮水？一名95歲老翁離世後留下價值2.7億元遺產，原可各分三分之一遺產的3兄弟，拋棄繼承約定由各自孩子繼承亡父財產，但老大事後發現自己的獨生孩子只能繼承七分之一財產，氣得欲告弟弟們詐欺。

名律師蘇家宏在臉書分享這起案例，表示老大被2弟弟說服，認為應由家中第3代繼承爸爸土地，以免被課2次遺產稅，不料老大完成手續後發現，由於老二、老三各有3個孩子，自己僅有1個獨生子，導致原本可繼承的土地從三分之一銳減到七分之一，想告弟弟們詐欺。

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蘇家宏透過此案提出4個重要的繼承觀念：

一、拋棄繼承不是把繼承權傳給下一代

拋棄繼承即是拋棄自己的「繼承權」，之後再無任何繼承權利，「你的繼承權不會被你『拋』給下一代」。以這個案例來說，老大及他的家人拋棄繼承後，就不能主張其三分之一遺產權利。若老二、老三沒拋棄繼承，則老大的繼承權就直接消失，他的兒子也不能繼承該三分之一遺產。

二、法定繼承順序與分配比例

第一順序繼承人為直系血親卑親屬，以親等近的優先。也就是說，即使有第2到第4代，但第1代過世後、第2代仍在世，就以親等最近第2代繼承，並依第2代繼承「人數」平均繼承遺產。如其中1人拋棄繼承，就由剩下的第2代2人平均繼承，各分得一半遺產。

若第2代均往生或全部拋棄繼承權，才由第3代繼承第1代遺產。但因第3代不是繼承第2代「繼承權」，而是全部作為第1代繼承人，故第3代繼承權是依據這一代人數分配。因此該案中老大的兒子在同輩的7個人中，擁有爺爺遺產七分之一的繼承權。

三、代位繼承

由孩子代替父母繼承祖父母遺產。從第3代角度來看，如果屬於第2代的父親或母親，比第1代爺爺奶奶還要早過世或早喪失繼承權，第3代可「代位」繼承第1代。

代位繼承只有在直系血親卑親屬間第1順位繼承人繼承時才適用，且要第2代仍然有人存在。如第2代完全沒人存在，就無法代位繼承。這案例也是如此，第2代全部拋棄繼承，由第3代依法繼承財產，並依人數平均分配第1代遺產、沒有代位繼承可言。

四、財富傳承規劃在前面，永遠比事情發生後處理還要好

如果想讓第3代繼承第1代遺產，最好方法還是由祖父母寫份有效的遺囑，直接將遺產分配給第3代孫輩，第2代因此無需拋棄，只要不去主張特留份，就能合法傳承。

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