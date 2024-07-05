　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘：想告詐欺

3兄弟拋棄繼承…2.7億遺產留給孩　長子驚「我兒只剩7分之1」想告詐欺

▲原可分得亡父三分之一遺產的長子拋棄繼承後發現，自己的獨生子只能分得七分之一遺產。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

拋棄繼承想把遺產留給下一代，卻害遺產大縮水？一名95歲老翁離世後留下價值2.7億元遺產，原可各分三分之一遺產的3兄弟，拋棄繼承約定由各自孩子繼承亡父財產，但老大事後發現自己的獨生孩子只能繼承七分之一財產，氣得欲告弟弟們詐欺。

名律師蘇家宏在臉書分享這起案例，表示老大被2弟弟說服，認為應由家中第3代繼承爸爸土地，以免被課2次遺產稅，不料老大完成手續後發現，由於老二、老三各有3個孩子，自己僅有1個獨生子，導致原本可繼承的土地從三分之一銳減到七分之一，想告弟弟們詐欺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇家宏透過此案提出4個重要的繼承觀念：

一、拋棄繼承不是把繼承權傳給下一代

拋棄繼承即是拋棄自己的「繼承權」，之後再無任何繼承權利，「你的繼承權不會被你『拋』給下一代」。以這個案例來說，老大及他的家人拋棄繼承後，就不能主張其三分之一遺產權利。若老二、老三沒拋棄繼承，則老大的繼承權就直接消失，他的兒子也不能繼承該三分之一遺產。

二、法定繼承順序與分配比例

第一順序繼承人為直系血親卑親屬，以親等近的優先。也就是說，即使有第2到第4代，但第1代過世後、第2代仍在世，就以親等最近第2代繼承，並依第2代繼承「人數」平均繼承遺產。如其中1人拋棄繼承，就由剩下的第2代2人平均繼承，各分得一半遺產。

若第2代均往生或全部拋棄繼承權，才由第3代繼承第1代遺產。但因第3代不是繼承第2代「繼承權」，而是全部作為第1代繼承人，故第3代繼承權是依據這一代人數分配。因此該案中老大的兒子在同輩的7個人中，擁有爺爺遺產七分之一的繼承權。

三、代位繼承

由孩子代替父母繼承祖父母遺產。從第3代角度來看，如果屬於第2代的父親或母親，比第1代爺爺奶奶還要早過世或早喪失繼承權，第3代可「代位」繼承第1代。

代位繼承只有在直系血親卑親屬間第1順位繼承人繼承時才適用，且要第2代仍然有人存在。如第2代完全沒人存在，就無法代位繼承。這案例也是如此，第2代全部拋棄繼承，由第3代依法繼承財產，並依人數平均分配第1代遺產、沒有代位繼承可言。

四、財富傳承規劃在前面，永遠比事情發生後處理還要好

如果想讓第3代繼承第1代遺產，最好方法還是由祖父母寫份有效的遺囑，直接將遺產分配給第3代孫輩，第2代因此無需拋棄，只要不去主張特留份，就能合法傳承。

延伸閱讀
公公帶孩子暑假「爬山抓蝦摘水果」　她怨「像做工」網傻眼超羨慕
江坤俊捲外遇風波…傳節目停播「7代言廠商求償」　電視台發聲了
帶名牌包見男友媽被洗臉！「還沒結婚就花這麼多錢」　豬隊友反應讓她超心寒

ET快訊
席琳狄翁「嘴歪抽搐」震撼畫面曝！泣訴：非常羞愧
快訊／雲林縣議長黃凱「羈押禁見」
月租40萬→120萬逼走「熱浪島」　房東代理人吐實情
快訊／民眾黨開鍘！吳靜怡遭除名　張凱鈞停權
新竹「鵝爸爸」猝死家中！　遺體已腐爛
獨／小炳女兒打工念大學　問1句話讓他自責大哭
7-11全台第7000店　插旗台南
噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇：以為是白芝麻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「一周運勢」！處女好運眷顧　巨蟹守好錢包

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘：想告詐欺

《上班不要看》團隊再-1人　離職原因曝！老粉不捨：最好看的企劃

高燒40度「隔天冷到抽搐」　OL掛急雙中鏢！護理師：很少見

快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　警戒區出爐

快訊／7縣市大雨特報　轟到入夜

新秘傳LINE「老婆睡了嗎」她崩潰！未婚夫哭求：保證不再犯

受惠離岸風電業務　安平港貨物裝卸量「飆556%」

「納尼亞白女巫」蒂妲史雲頓8月來台！北藝中心藍盒子獨家演出

路邊1亂象！他閃過「衰吃900元罰單」　全場吵翻：厲害了台灣

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

12星座「一周運勢」！處女好運眷顧　巨蟹守好錢包

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘：想告詐欺

《上班不要看》團隊再-1人　離職原因曝！老粉不捨：最好看的企劃

高燒40度「隔天冷到抽搐」　OL掛急雙中鏢！護理師：很少見

快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　警戒區出爐

快訊／7縣市大雨特報　轟到入夜

新秘傳LINE「老婆睡了嗎」她崩潰！未婚夫哭求：保證不再犯

受惠離岸風電業務　安平港貨物裝卸量「飆556%」

「納尼亞白女巫」蒂妲史雲頓8月來台！北藝中心藍盒子獨家演出

路邊1亂象！他閃過「衰吃900元罰單」　全場吵翻：厲害了台灣

LIVE／金秀賢旋風現身桃機！親切打招呼問候　《ETtoday》全程直播

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈　6款漂浮蘇打飲品全台上市

12星座「一周運勢」！處女好運眷顧　巨蟹守好錢包

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

LINE Pay正式開通「韓國跨境支付」！台灣旅客掃碼最高享25%回饋

金秀賢時隔9年再來台！腳踩GUCCI小白鞋帥氣搭機　將於今晚抵達

砸52萬上身心靈課程…重病愛貓仍沒命！飼主怒告討錢慘敗

快訊／雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆案！　法院裁准「羈押禁見」

【廣編】銅板價也能出國！統一麵贊助你任選航點機票旅遊金

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

吸血千萬都不知「蔡阿嘎年收破億？」PTT炸鍋

愛家名醫外遇　小三現況曝光

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

快訊／7縣市大雨特報　轟到入夜

一張250還會過期　自然人憑證被嫌爛　

遇最慘暑假！花蓮7年名店「黑金通」宣布停業

她搭捷運突發現「票卡多342元」

日本入境卡關2小時　旅日達人5建議：少選晚上航班

外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇：以為白芝麻

更多熱門

相關新聞

法官關說法官案　高明哲無罪確定

法官關說法官案　高明哲無罪確定

最高法院前法官蕭仰歸，在法官任內因兒子犯下肇事逃逸罪，竟向當時高等法院承審合議庭審判長高明哲關說，讓兒子改判無罪確定。高明哲退休後被依枉法裁判罪起訴，一二審均獲判無罪，檢方上訴第三審，最高法院5日駁回上訴確定，高明哲無罪確定。

烏日男失聯2年終逃出柬埔寨　警出證件被誤認掏槍

烏日男失聯2年終逃出柬埔寨　警出證件被誤認掏槍

國民法官參與　對司法審判信任度暴漲

國民法官參與　對司法審判信任度暴漲

王建民婚外情官司遭求償千萬　免賠確定

王建民婚外情官司遭求償千萬　免賠確定

淫大叔分飾2角狂洗腦　上床可得豐胸補藥性侵國中女

淫大叔分飾2角狂洗腦　上床可得豐胸補藥性侵國中女

關鍵字：

繼承遺產拋棄詐欺法律

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面