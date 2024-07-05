審學弟兒子車禍肇逃案　前法官高明哲被控關說...無罪確定

▲前法官高明哲遭控枉法裁判，獲得無罪確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院前法官蕭仰歸，在法官任內因兒子犯下肇事逃逸罪，竟向當時高等法院承審合議庭審判長高明哲關說，讓兒子改判無罪確定。高明哲退休後被依枉法裁判罪起訴，一二審均獲判無罪，檢方上訴第三審，最高法院5日駁回上訴確定，高明哲無罪確定。

檢方起訴指出，蕭仰歸的兒子蕭賢綸，1998年剛從大學法律系畢業後，就因開車撞到人後落跑，被基隆地檢署依照「肇事逃逸」罪嫌提起公訴。基隆地院一審將蕭賢綸判刑6月、緩刑2年。案件上訴二審高等法院審理時，蕭仰歸擔心兒子有前科不能報考律師、司法官，因此向承審案件的高等法院合議庭審判長高明哲關說。

高明哲接受請託後，於2000年1月5日與受命法官高玉舜開審理庭，高明哲在法官通道內，主動向高玉舜表示，希望本案可以判無罪。之後高明哲等3名法官評議後，中間一度爭執，但最後高玉舜指稱，自己原本打算製作上訴駁回的判決書，但高明哲以審判長的身分影響陪席法官林洲富，並製作無罪判決書，全案因此以2比1評議為撤銷原判決改判無罪，檢方未上訴，蕭賢綸獲判無罪確定。全案爆發後引起不少爭議，高明哲退休後，被檢方依枉法裁判罪起訴。

一審判決高明哲無罪，檢方上訴第二審。高等法院二審審理時，傳喚當時合議庭的另一名法官林洲富，林洲富證稱當時評議的過程確實有爭執，但並未有枉法裁判之問題；證述內容與高玉舜的供詞明顯不同。高院最後基於「無罪推定原則」，駁回檢方上訴。檢方再上訴第三審，最高法院駁回上訴，高明哲無罪確定。

而捲入本案的法官，在事發後僅剩高玉舜仍擔任法官，是司法院司法行政廳廳長；另外包含蕭仰歸、高明哲、林洲富全都從法官退休，轉任律師。蕭仰歸最後也遭「公務員懲戒委員會」決議休職6個月，高明哲則降2級改敘。