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社會 社會焦點 保障人權

37歲單身女想赴日凍卵卻遇詐　匯132萬被勸阻...警一關鍵識破

▲▼單身女子在網友建議下，想到赴日本凍卵，要匯132萬元被警方勸阻遇上詐騙。（圖／警方提供，下同）

▲▼單身女子在網友建議下，想到赴日本凍卵，要匯132萬元被警方勸阻，遇上詐騙了。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市37歲單身郭姓女子聽信網友建議，可以到日本進行凍卵，於是2日到銀行匯款132萬費用，由於金額不小，引起行員注意並報警，警方到場發現，郭女所簽訂的契約上都沒有公司戳章，且匯入的是私人帳戶，肯定遭到詐騙，郭女愈聽愈覺得有理，這才恍然大悟立即取消匯款。

▲▼單身女子在網友建議下，想到赴日本凍卵，要匯132萬元被警方勸阻遇上詐騙。（圖／警方提供，下同）

台中市警二分局立人派出所警員黃晟瑋、謝嘉原，2日下午2點多獲報前往永豐銀行北台中分行了解，郭女經網友介紹可以到日本進行凍卵及人工受孕，網友還非常熱心的表示可以協助一切相關手續及流程，不久，她就接到自稱是日本在台公司的業務，2人就相約到咖啡店洽談及簽訂合約。

郭女後來簽訂合約，匯款金額是日圓247萬5000元（約新台幣50萬2092元）及新台幣81萬5000元，業務並提供私人的匯款帳戶，理由是可以避免被徵稅。

▲▼單身女子在網友建議下，想到赴日本凍卵，要匯132萬元被警方勸阻遇上詐騙。（圖／警方提供，下同）

員警解釋，一般公司合約簽訂會有合法流程，雖然詐騙集團設計日文及中文兩種版本合約，但都沒有蓋上公司戳章或任何辨識印信，而且，不會有任何公司會要求履約人匯到非官方帳戶，郭女聽後恍然大悟，發現自己受騙，立即取消匯款。

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