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社會 社會焦點 保障人權

女兒剛過世...詐團喊當「乾女兒小芳」騙200萬　落網是凸肚小胖

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名劉婦被詐團盯上，假冒是營業員還當起乾女兒，騙走200萬。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

太惡劣！詐團在LINE發布投資廣告，讓一名台中70多歲劉姓婦人信以為真，雙方相談甚歡，還聊到劉婦女兒近日過世，化名「小芳」的詐團女成員，喊著要當劉婦的「乾女兒」，前前後後騙了「乾媽」5次、200萬。劉婦發現沒得到報酬報警，跟警方配合釣出車手，逮捕一名體型壯碩的范姓車手，持續向上溯源。

霧峰警分局近日接獲一名70多歲劉姓婦人報案，指稱「投資公司官方營業員」跟自己互加好友，雙方相談甚歡，同時因女兒今年過世，營業員「江怡芳」還跟自己互認乾媽、乾女兒。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

歷經幾次溫情攻勢，詐團假冒的小芳開始要劉婦面交現金，以便儲值投資項目，才能獲取高額報酬，劉婦前前後後總計4次面交，200萬直接交給詐團，一去不回。直到劉婦發現始終沒拿到獲利，才向警方報案。

2日中午，警方要求劉婦假裝還有180萬要交付投資，相約在霧峰區某大學附近面交，只見一名體型壯碩的29歲范嫌出現，警方立即追捕，范嫌拔腿狂奔，另一頭警方則夾擊包圍，讓他楞在原地，只能乖乖蹲地就範。

現場查扣其使用之手機、偽造員工識別證及取款收據等證物。全案依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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