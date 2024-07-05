快訊／中壢客運追撞水罐車　前擋碎裂車頭毀...6乘客濺血受傷

記者沈繼昌／桃園報導

一輛中壢客運今（5）日中午左右由八德往桃園市區方向行駛，行經八德區介壽路二段、巧克力街處不慎追撞前方水罐車，由於撞擊力道強勁造成中壢客運擋風玻璃嚴重碎裂，還造成車上2男4女共6名乘客濺血受傷；事發後，八德警方會同消防局八德分隊救護人員到場處理，肇事原因仍由八德警方處理中。

▲一輛中壢客運今天中午在八德區巧克力街與介壽路二段處追撞水罐車，造成車上6名乘客受傷。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，勤務中心於今天上午11時54分接獲通報，八德區巧克力街與介壽路二段的交叉路口發生客運車追撞水罐車事故，八德分隊立即派遣3輛救護車、6名隊員到場協助，八德警方亦派員到場處理。

▲一輛中壢客運今天中午在八德區巧克力街與介壽路二段處追撞水罐車，造成6名乘客受傷。（圖／桃園市消防局提供）

消防人員初步將客運車上6名受傷乘客包紮傷口後送醫，其中包括52歲陳姓女子，有下巴痛、左膝疼痛；66歲王姓女子，有鼻子疼痛、流鼻血等傷勢，由大湳分隊救護車送部立桃園醫院救治；另外76歲嚴姓男子，眼角疼痛、雙肩疼痛、左膝疼痛；72歲徐姓女子，雙膝疼痛與鼻子疼痛，由大湳分隊救護車送聖保祿醫院救治；16歲范姓少年，流鼻血；69歲朱姓女子，流鼻血與左腳挫傷，由八德分隊救護車送聖保祿醫院。

至於肇事原因仍由八德警方鑑識確認中。