馬斯克4月底訪中　特斯拉6月首度進入中國政府採購名錄

▲馬斯克4月28日走訪中國。（圖／CFP）

文／中央社

特斯拉在中國似乎媳婦熬成婆，可以與其他車廠公平競爭，旗下Model Y在6月被列入江蘇省政府新能源用車採購目錄。特斯拉中國今天證實，這是特斯拉電動車首度進入中國政府採購目錄。

特斯拉（Tesla）雖是中國第一家外商獨資車廠，但此前因為電動車配備多個攝影鏡頭，遭到中國官方暗地抵制，不僅禁止駛入公家機關，甚至連一些機場、特定路段也被攔阻，儘管特斯拉蒐集的數據都存儲在中國。這種不公平待遇，使其銷路受影響。

不過，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月28日走訪中國，會見中國國務院總理李強後，待遇大為改觀，不但立刻獲得國家數據安全認證，也傳出官方同意特斯拉技術領先的全自動輔助駕駛系統（FSD）在中國落地；上海官方近日已批准特斯拉展開FSD測試。

多家陸媒報導，特斯拉中國今天證實，特斯拉電動車首次進入中國政府採購目錄。

江蘇政府採購網6月6日發布的「江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議採購入圍公告（三）」顯示，特斯拉Model Y休旅車進入江蘇省政府新能源用車採購目錄。

根據公告，採購指標中包括SUV（運動型多功能休旅車），限定價格人民幣25萬元（約新台幣112萬元），要求純電續航超過400公里。

目前，特斯拉Model Y後輪驅動版的中國官方指導價為24.99萬元，純電續航554公里，符合採購資格。

雖然特斯拉進入中國政府用車採購目錄，形同官方認證不再有資安疑慮，是一大利多。但與特斯拉Model Y同時進入江蘇新能源用車採購名錄的，還有多款中國國產電動車，並不代表接下來政府機關就會大量採購特斯拉。