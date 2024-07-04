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大陸 大陸焦點 特派現場

中菲船隻碰撞「菲方索賠3176萬」　陸外交部：應承擔後果

▲中菲南海衝突。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲中菲南海衝突。（圖／翻攝玉淵譚天）

記者鄭思楠／綜合報導

菲律賓武裝部隊總司令布勞納4日表示，針對兩國船隻上個月在南海發生的碰撞事件，菲律賓要求中方賠償6000萬比索（約新台幣3176萬）。大陸外交部4日回應，「菲方非法運補挑釁在先，中方維權執法正當合法，菲方應為其侵權行徑承擔後果。」

另外，7月4日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。路透社記者提問，菲律賓方面計劃正式要求中方歸還在這起衝突事件中繳獲的菲方武器，包括7支槍械。中方是否收到這項要求？

毛寧表示，「具體情況我不了解。但我可以告訴你的是，菲律賓非法侵闖中國南沙群島仁愛礁海域嚴重侵犯中方主權。中國海警依法採取執法措施是正當、合理、合法的。」

毛寧說，「我們敦促菲方停止侵權挑釁，回到透過對話協商、妥善管控分歧的正確軌道上來。」

中菲在仁愛礁多次發生衝突，兩國船隻更於6月17日發生碰撞。彭博社報導，中國海警當時戳破菲律賓快艇，並繳獲菲律賓槍支，菲律賓一名船員還因此斷了一根手指。

中國海警局稱，菲律賓一艘運補船當天非法闖入仁愛礁鄰近海域，危險靠近一艘中國船隻，導致發生擦碰。馬尼拉軍方反駁稱，中國這一說法具有「欺騙性和誤導性」。

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