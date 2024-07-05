全台熱翻「大台北、中南部山區紫爆」　連3天午後雷雨擴大

▲未來一周天氣高溫炎熱。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，有午後雷陣雨，今天各地高溫33到35度，其中大台北、中南部近山區和河谷地帶高溫「紅到發紫」，高溫可到36度以上，周日到下周二天氣更不穩定，午後降雨區擴大，雷雨強度變強，西半部、東半部山區有午後雷陣雨發展。

中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周高溫炎熱，普遍高溫可到33到35度，局部地區會出現36度以上高溫，未來一周要注意高溫和午後雷陣雨，高溫方面，大台北盆地、花東縱谷、中南部近山區內陸和河谷會更有感。

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今明兩天太平洋高壓勢力強盛，太陽加熱效果明顯，除高溫炎熱外，午後雷陣雨發展稍緩，但南部午後仍要留意有降雨，趙竑指出，今天高壓強勢，各地高溫可到33度到35度，其中高溫分布出現深紅色和紫色區域包括大台北、中南部近山區和河谷地帶，高溫可到36度以上，南高屏高溫範圍較廣。

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫趨勢方面，趙竑說明，周五到下周二環境風場偏南風到東南風，高溫好發區以中南部近山區為主，大台北盆地也有較高溫度，下周三到下周四轉西南風，中南部有36度以上高溫外，台東屬於背風側，背風沉降造成焚風。

未來一周天氣變化分三部分，趙竑分析，周五、周六太平洋高壓勢力強盛，迎風面東南部、恆春半島偶有零星飄雨，其他地方晴朗穩定，有午後雷陣雨，南部、中部山區和桃竹苗山區可能有午後雷陣雨好發狀況，南部午後降雨廣泛且有局部大雨，中部山區有短延時強降雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑表示，周日後高層冷心低壓移動到台灣上空後，讓台灣天氣比較不穩定，雨勢範圍更廣，周日到下周二環境更為不穩定，午後降雨明顯，西半部、東半部山區有午後雷陣雨發展，降雨範圍和強度都會比周五和周六明顯。

下周三和下周四環境轉西南風，趙竑指出，中南部不定時有陣雨，中部以北特別是沿海地區要防範零星飄雨，其他地區有午後雷陣雨，中部以北、東北部、東部和南台灣山區可能有午後雷陣雨，午後降雨屬後期預報仍有不確定性。