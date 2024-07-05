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有利颱風生成環境　專家：12日至17日短暫建立

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▲氣象專家指7月12日到17日期間，有利颱風生成環境將短暫建立。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

迎接颱風，氣象專家賈新興今(5日)指出，有利颱風生成環境將在7月12日到17日左右短暫建立，不過整體上有利颱風生成環境預估仍於8月6日左右建立，並持續至9月上旬。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書上表示，近期為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態，明天清晨台東及恆春半島有零星短暫雨，午後北部山區、苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周一清晨台東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。

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賈新興指出，下周二恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東有零星短暫雨；下周三到下周五偏西南風，其中下周三至下周四清晨至白天，台中以南沿海易有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，午後各地有局部短暫陣雨。

另外，12日清晨至白天，嘉義以南有零星短暫雨，午後台中以南有局部短暫陣雨，北部山區及宜花東亦有零星短暫雨；13日至14日午後各地有零星短暫陣雨。

至於短期氣候趨勢預測，賈新興表示，7月下旬前降雨偏少，7月下旬至8月上旬，南方水氣增多。根據10天預報顯示，7月12日至17日左右，有利颱風生成環境短暫建立。整體上，預估仍於8月6日左右建立，並持續至9月上旬。

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