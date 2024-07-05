最酷熱時刻要來了！今明兩天達最強　2地熱到「黑發紫」

▲大台北盆地、南部內陸區高溫上看37度，熱到黑發紫。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

全台進烤箱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天將是最熱的時光，太平洋高壓強勢增強中，將在周五、周六達到最強時刻，最酷熱的時候要到來。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布一張氣象署高溫預測分布，指出大台北盆地、南部內陸區，明顯有一塊黑到發紫的區域，這些地方要特別留意37度以上極端高溫！其他地方不是不熱，只是「好一點點」，高溫一樣上看33度以上，還是很熱。

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不過午後可望稍微降溫，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，好一點的消息是，中南部偏山的區域還是有午後雷雨機會，只要有下雨，多少能消暑一點。

周日高氣壓預計會稍微減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地午後雷雨機率上升，高溫稍降，酷熱的狀況才會好轉一點，在那之前，只能撐著。

氣象署表示，今、明兩天台灣各地及金門、馬祖為晴到多雲且高溫炎熱，尤其今日大台北地區有局部37度以上高溫發生的機率；東南部地區、恆春半島及澎湖有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。