冷心低壓接近！鄭明典：會加強午後對流　周日雨區擴大　

▲冷心低壓周日接近台灣上空，可能讓午後對流更強。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

今天（5日）高溫炎熱，北部白天最熱上看37度，中南部山區午後可能有雷陣雨或局部大雨。天氣風險公司表示，周日過後水氣增多，降雨範圍將擴大。前氣象局長鄭明典也指出，冷心低壓預期周日接近台灣上空，根據經驗，會加強台灣本島午後對流。

今明兩天白天高溫炎熱，午後中南部山區有雷陣雨，周日後降雨區將擴大，前氣象局長鄭明典今在臉書上表示，冷心低壓接近中，高層冷心低壓預期星期日接近台灣上空，經驗上會加強台灣本島的午後對流。

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天氣風險公司分析師廖于霆則說明，今日上半天各地晴時多雲，下半天中南部山區以及近山區的平地可能有午後雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區僅午後雲量增多。北部地區白天高溫33至37度，夜晚和清晨約在26到27度。

廖于霆提醒，因中南部山區在午後可能會有雷陣雨發生，並有局部大雨的機率。因此計劃在這些地區進行戶外活動，可用手機查看雲圖或是觀察山區上游，隨時準備應對突如其來的降雨。中南部和東南部氣溫頗高，高溫可來到34到36度。恆春半島的天氣相對多變，旅遊者應特別注意天氣變化。

不過廖于霆指出，周日與下周一高壓略減弱，台灣附近水氣增多，降雨範圍擴大，午後西半部地區及各地山區有局部雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。