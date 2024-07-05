國會改革修法釋憲8月6日言詞辯論　卓榮泰：行政院積極準備中

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院等四個憲政機關，針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭10日下午將就暫時處分進行準備程序，也公告8月6日上午9點至下午5點將進行言詞辯論。行政院長卓榮泰5日說，政委跟所有的律師、顧問們目前正在積極準備中，屆時各界會看到行政院用最具體理由，述說對憲法法庭直接的聲明。

卓榮泰說，政委跟所有的律師、顧問們，從覆議案到釋憲案，都一直很努力地在尋求向機關去說明的各項理由，目前正在最後的積極準備當中。

卓榮泰表示，下禮拜會有進行必要的程序，那一切的進行準備，都在政委、律師、顧問們的規劃當中，「到時候大家會看到，我們用最具體的理由，來述說我們對於憲法法庭直接的聲明」。

而針對內政委員會審查選罷法修法時，朝野衝突加劇，立法院議事甚至空轉整天？卓榮泰說，尊重立法院內部議事的進行，但總是希望能夠平順、合理，而且符合民主程序的進行，「那麼討論出來、審議出來的任何法案，在這樣的情況底下，也才是我們這個依法行政的最好的依據」，希望朝野各黨團能夠很理性地、互相地溝通，進行民主對話，這才是人民所樂見。