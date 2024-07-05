馬辦要賴政府承認九二共識　卓揆：承認對方要求的條件無法化解威脅

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

澎湖漁船遭陸方海警船強行登檢押回，馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，這顯示賴清德政府無能，喊話賴政府回歸中華民國憲法的「一中原則」，在承認九二共識的基礎上務實處理兩岸關係。對此，行政院長卓榮泰5日反嗆，應該要明辨是非，「在這個時候，不是任何承認哪一個對方要求我們的條件，就能夠化解對方對我們的威脅」。

另陸委會主委邱垂正昨表示，兩岸互不隸屬既是客觀事實也是台海現狀，政府對兩岸的立場也從未改變，「兩岸關係就是兩岸關係」，引發討論。卓榮泰說，中華民國就歷史來看，就是一個主權獨立的國家，「中華民國台灣，也是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這就是歷史現狀，我們要維持的就是這個現狀」。

另外，針對馬辦要求回歸中華民國憲法的「一中原則」，在承認九二共識的基礎上務實處理兩岸關係，卓榮泰指出，把一些行政上的作業或是疑似違規的情境，牽扯到高層級的政治事件，是過慮了，而且也不需要，應該要明辨是非，「在這個時候，不是任何承認哪一個對方要求我們的條件，就能夠化解對方對我們的威脅」。

卓榮泰強調，所以還是希望國人心裡的建設要一致，「大家如果口徑一致，我們沒有分裂，對手就不會加倍，我們才有更大的力量防衛自己」。