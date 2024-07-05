新北狠母溺殺2幼女遭收押　未遭禁見住8人房...早餐吃饅頭+果醬

▲新北狠母簡姓婦人涉害2親生幼女溺斃，因涉犯殺人重罪、有逃亡之虞，被裁定羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、戴上容／台北報導

新北1名簡姓婦人日前帶2名幼女到碧潭走入水中，涉狠心鬆手讓2幼女遭沖走溺斃，她報案聲稱攜幼女跳水輕生但她獨活，台北地檢署查出疑點，昨（4日）深夜以簡婦涉犯殺人重罪、有逃亡滅證之虞聲押獲准，簡婦今晨被送進台北女子看守所關押，羈押編號0225，與7名室友同房，據悉，其中1名室友也涉犯殺人罪。

簡婦今（5日）凌晨3點多，搭囚車被送抵位於新北市土城區的台北女子看守所，神情疲憊，迅速完成新收人犯檢身等程序，因沒被裁定禁見，所以安排在所內「善」舍8人房，簡婦羈押編號0225，7名室友所涉罪嫌包括殺人、詐欺、毒品與組織犯罪等。

簡婦入所後情緒穩定，遵守所內作息規定，今上午6點多起床收拾內務運動，也和室友聊天互動，吃完饅頭拌果醬搭配豆漿等早餐後，今將繼續進行新收人犯填寫名籍表格、做健康檢查等後續流程。

34歲簡婦和47歲丈夫原本與2名幼女定居對岸湖南，去年（2023年）才搬回台灣與年邁公婆同住，簡婦與公婆因生活習慣等摩擦常起爭執，認為公婆很疼孫女卻對她百般刁難，心裡很不平衡。

2日上午8點多，簡婦在家與丈夫及公婆爭吵後，負氣帶9歲與10歲女兒搭計程車離家，上午10點多到新店碧潭騙2幼女一起走入水中，謊稱要拍照，涉狠心鬆手，眼睜睜看2幼女遭水流沖走。

簡婦獨自上岸，在碧潭周邊發呆、徘徊30多小時，期間簡婦丈夫報警協尋妻女未果。簡婦前天（3日）下午再跳碧潭企圖尋短，卻又回到岸上，當晚9點多走進轄區派出所報案，聲稱攜2幼女跳水輕生但她獨活。警方與消防隊緊急搜救，尋獲2名已溺斃幼女遺體。

簡婦昨被移送台北地檢署複訊，檢方發現疑點，認為簡婦涉犯殺人重罪，且接連2天的行蹤與通聯紀錄須釐清，有逃亡、滅證之虞，昨晚聲請羈押禁見，台北地院調查認為簡婦無滅證之虞，昨深夜11點多裁定羈押。