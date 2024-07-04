快訊／新北狠母鬆手害2幼女碧潭溺斃　涉殺人重罪裁定收押

▲新北市簡姓婦人狠心鬆手害2幼女溺斃碧潭，台北地院審理裁定簡女羈押、不禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市中和區一名簡姓婦人與丈夫及公婆吵架，前天（2日）上午帶2個年幼女兒到新店碧潭騙下水拍照，導致2幼女不幸溺斃。簡婦徘徊30多小時，隔天晚間才到派出所報案，聲稱攜2幼女跳水輕生但她獨活，台北地檢署查出疑點，今（4日）晚以簡婦涉犯殺人罪嫌，有逃亡、滅證之虞聲押禁見。台北地院漏夜審理後裁定羈押、不禁見。

34歲簡婦是陸配，和47歲丈夫育有9歲與10歲幼女，一家四口原本定居對岸湖南10年，去年（2023年）搬回台灣與年邁公婆同住，但彼此生活習慣不同常起爭執，簡婦認為公婆很疼2孫女、對她卻百般刁難，為此心理很不平衡。

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝）

前天上午8點多，簡婦在家與丈夫及公婆爭吵，負氣帶2幼女兒搭計程車離家，上午10點多抵達新店碧潭，藉口要幫女兒拍照，騙2幼女一起從岸邊走入水中，卻鬆手眼睜睜看著2幼女遭水沖走。

簡婦獨自上岸閒晃發呆，在碧潭附近的捷運站整夜徘徊到天亮，簡婦丈夫找不到妻女，當晚7點多報案協尋。

簡婦隔天（3日）下午再到碧潭跳水企圖尋短，最後游上岸，在附近走來走去，拖到晚間9點多，才去當地新店警分局碧潭派出所報案，聲稱帶2個女兒跳水輕生但她獨活。

▲狠母帶2幼女到新店碧潭輕生，爸爸、爺爺奶奶認屍痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

警方與消防隊緊急搜救，尋獲溺斃的2個幼女，簡婦丈夫與公婆趕來認屍，哀傷痛哭。

簡婦因身體無礙，今下午2點多被警方移送北檢複訊，檢方發現她說詞有疑點、接連2天的行蹤與通聯紀錄須釐清，訊後以簡婦涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞聲押禁見。

台北地院審理後認為，被告涉犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，業經被告自承在卷，並有卷內其他事證可稽，所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，有逃亡之虞，但無滅證之虞，故羈押但不禁見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995