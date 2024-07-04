狠母騙2幼女下水溺斃！小姊妹相驗結果曝　檢將解剖查明死因

▲小姊妹遺體今送往板殯相驗，爸爸、爺爺奶奶認屍時崩潰痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市一名簡姓女子2日與公婆、丈夫發生口角，竟負氣帶著2名女兒(10歲、9歲)到新店碧潭尋短，還以幫女兒拍照為由，騙女兒下水後放開手，眼睜睜看著2個女兒被水沖走，自己卻游上岸獨活。今（4日）小姊妹遺體送往板殯，檢察官會同法醫相驗後，初步發現小姊妹並無明顯外傷，研判生前落水，但仍預計下周解剖，詳細釐清確切死因。

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

初步調查，簡女與丈夫白男結婚11年，生下2名女兒，原本定居在大陸湖南，直到2023年7月才搬回中和與公婆同居，未料婆媳間相處不睦，家庭長期失和，2日當天上午簡女再度與公婆、丈夫發生口角，一時氣憤下竟帶著2個女兒前往新店碧潭，並以「幫忙拍照」為由，誘騙小姊妹走下水，並放手讓2人被水沖走，隨後簡女自己也2度嘗試輕生，但都以失敗告終，最終於3日晚間放棄，步行到附近派出所報案，全案因此曝光。

今日下午檢察官會同法醫相驗，小姊妹的父親白男、爺爺、奶奶悲痛趕抵殯儀館，認屍時爺爺奶奶一度情緒崩潰，忍不住痛哭失聲，場面哀戚。相驗結果初步發現，小姊妹身上均無明顯外傷，研判是生前落水，但檢方仍將解剖以釐清確切死因。