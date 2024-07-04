殺單親媽還姦屍「吃威而鋼忍不住」雙刀淫男提再審　法官狠打臉

▲男子求復合不成，持剪刀、水果刀殺害單親媽媽並姦屍。此為示意圖。（示意圖／pixabay）

記者吳佩蓁／台中報導

台中市男子全志廷透過交友軟體認識單親媽媽小英（化名），2人進一步交往同居，但後來雙方感情轉淡而分手，但全男仍心有不甘希望復合，2022年5月28日全男趁替廖女慶生時，再度提議復合，遭拒絕後全男情緒失控，持剪刀、水果刀猛刺對方，導致頸部氣管、動脈被切斷，當場死亡，然後再性侵屍體。最高法院依殺人罪，判全21年徒刑定讞，他提起再審之訴，辯稱案發前吃了威爾鋼，導致他無法正常思考，才衝動殺人，請求減輕量刑，但遭法官駁回。

判決指出，全志廷與小英透過網路交友APP認識，進而交往成為男女朋友，並同居在小英的租屋處。而後小英對全男感情轉淡，雙方分手後2人仍保有聯絡。全男希望復合，對前女友仍關懷備至；此外全男也懷疑對方另有新歡，心生忌妒不甘，再加上屢屢求歡不成，於是萌生殺人犯意，並預先購買殺人刀具。

案發於2022年5月間，全男趁著為小英慶生時，要求復合但遭拒絕，2人發生激烈爭吵。全男先徒手猛力推拉小英頭部撞擊浴室牆面及地板，另以雙手用力掐住小英之頸部。小英暈厥窒息失去意識，全男再持剪刀、水果刀割開廖女頸部，切斷氣管及兩側頸總動脈，導致大量失血休克而當場死亡，全男竟還性侵屍體。

▲全男殺害前女友後性侵遺體，遭判刑21年定讞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



一審法院認定全男手段兇殘，判處無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，台中高分院認定，全犯案後仍先帶廖女兒子進食後才自首，認為他仍心存善念，尚非無可憫恕之處。再加上全男始終坦承犯罪，並非毫無悔悟之心，改判他有期徒刑21年、褫奪公權10年。全案再上訴，最高法院今年1月駁回上訴定讞。

全男提出再審聲請，辯稱2022年5月28日為了替廖女慶生時，他事前有服用威而鋼，向廖女求歡遭拒絕後，因藥效反應導致無法正常思考及控制行動，又因廖女多次拒絕，才憤而殺害廖女並侵害屍體，主張他雖有犯罪行為，但犯案時無法辨識自己行為。

法官審理認為，全男辯詞只是空言，並未提出認為具體證據，且根據全男心理鑑定報告書等證據，認定全男犯案原因是受到感情挫折衝擊，及情緒控管不佳造成，且並非臨時起意，而是有事先準備及謀劃，不符合刑法第19條第1項所定「不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，駁回全男再審聲請。