選罷法藍綠爆衝突！徐巧芯還原過程　控遭王美惠架脖子　

記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團今（4日）一早霸佔立法院內政委員會主席台，讓原本排審的《公職人員選舉罷免法》無法處理。過程中因民進黨立委張宏陸搶走議事人員資料，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委王美惠因此爆發激烈肢體衝突，場面相當混亂。稍早，國民黨團召開記者會，徐巧芯還原事發過程，表示她是要保護被搶走資料的議事人員，因為王美惠拉住對方的手，她才上前要把王美惠手鬆開，但王卻手架在她脖子，相當蠻橫不講理。

▲徐巧芯、王美惠在內政委員會爆發衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院內政委員會4日排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，一開始民進黨團不斷高喊口號、舉牌抗議，召委高金素梅只好在吵雜聲中喊「我宣布會議開始」，但在議事人員宣讀上次會議紀錄時，張宏陸突然衝上前搶走議事人員手上的會議資料。

徐巧芯還原事情經過，她表示，議事人員原本在念會議紀錄時，她跟對方說，「沒關係我保護你」，要議事人員放心念資料，未料資料直接被搶走，她便質問張宏陸為何要搶，張先說，「我沒有啊！你有看到嗎？」但徐說她都錄到了，張才回，「那又怎樣」，而當時議事人員本來要拿回資料，但手卻被王美惠拉住。

徐巧芯說，她當下要把王美惠的手鬆開，要她不要抓住議事人員，此時王美惠的手錶突然掉了，徐還特地拿給她，但希望她不要這樣對待議事人員，但王卻「癲狂一直攻擊我，還架著我的脖子」，「我很理性客氣跟她對話，不知道她為什麼要抓狂」。

徐巧芯表示，過程中她與王美惠的拉扯越來越激烈，甚至她要離開現場，王美惠還不讓她離開，因此她才踩著椅子扶手「輕功水上飄」，但蔡易餘又說她有踩到他，「但我很注意，有碰到的話，我會馬上移開，我絕對沒有踩到他，5月17日時，一百多公斤的蔡易餘跌在我身上兩次，我都沒有計較了」。

徐巧芯強調，她只是希望離開王美惠的失控現場，不希望爆發更多衝突，沒想到民進黨蠻橫不講理。



