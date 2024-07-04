打工遲到！他喊「睡過頭又不是故意的」　還嫌時薪低：連狗都不做

▲新人天天遲到、嫌薪水低。（示意圖／取自Stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

「自己沒自制力又不遵守規矩，怎麼好意思扯別人？」近日有網友發文透露，他們公司每年寒、暑假都會讓學生來打工，不料近日卻有一人不但遲到，搬東西時還摔東西，讓他看傻眼，「我還是第一次遇到！」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，「我們公司每年寒暑假都會有學生來打工，像他這樣遲到又態度差的，我還是第一次遇到。」這個新人也才上班3天，結果3天都遲到，於是原PO就詢問遲到原因，結果新人卻惱羞成怒，「說就睡過頭又不是故意的，然後開始邊搬邊摔東西」。

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不只如此，新人還會和其他同事抱怨時薪才195元，「連狗都不做！」聞言，更讓原PO納悶，既然不滿意時薪，那大可以找其他工作，一邊抱怨一邊工作是怎麼回事？「還扯其他來打工的大學生也是一樣」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「狗都不做，可是他做了，比狗不如」、「包一包回去當媽寶」、「遲到就不行了啊」、「排他休20年」、「這種人就是沒吃過苦，日子過太好，根本是草包一族」、「問那麼多幹嘛？遲到就扣錢唄，摔壞就求償囉，跟這種的不用扯太多」、「為什麼爛員工也可以領基本工資？什麼道理」。