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診所沒執照！　網紅「豐臀整形」爆併發症亡

▲▼巴西33歲網紅費蕾拉（Aline Maria Ferreira）。（圖／翻攝自IG／Aline Ferreira）

▲巴西33歲網紅費蕾拉因豐臀手術引起併發症逝世。（圖／翻攝自IG／Aline Ferreira）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名33歲網紅日前到診所進行「豐臀」手術，沒想到術後卻發生嚴重併發症，不斷發燒、腹瀉，最後因心臟病發作去世。警方調查後指出，該間診所並沒有進行這類手術的執照。

綜合外媒報導，巴西33歲網紅費蕾拉（Aline Maria Ferreira）在Instagram擁有超過5萬人追蹤，而她上月底前往醫美診所進行豐臀手術，將30毫升的聚脂合成物（PMMA）注射進臀部。

▲▼巴西33歲網紅費蕾拉（Aline Maria Ferreira）。（圖／翻攝自IG／Aline Ferreira）

▲巴西33歲網紅費蕾拉因豐臀手術引起併發症逝世。（圖／翻攝自IG／Aline Ferreira）

結果她第二天卻高燒不退，丈夫帶她返回診所時，醫生表示是正常現象，開了退燒藥之後就讓她返家。吃完退燒藥後，費蕾拉的情況持續惡化，接著在6月29日因嚴重腹瀉和頭暈，直接被送往醫院治療。

費蕾拉最後在2日因心臟病發逝世，距離進行豐臀手術僅10天。目前診所負責人已遭到逮捕，警方表示，該診所並沒有進行這類手術的執照。

她的家人表示，費蕾拉先前已在該診所進行了眼睛、鼻子和唇部的整形手術，一切都相當順利，所以她也相當信任醫生，沒想到這次卻發生憾事。

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