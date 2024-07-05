苗栗水尾海灘再傳意外！男為拿手機溺斃　2天後又有2車受困沙灘　

▲苗栗後龍水尾海邊，4日傍晚又發生2部貨車受困海灘意外，海巡署協調居民以耕耘機協助脫困。（圖／海巡署提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮水尾海灘，2日才發生黃姓男子駕車闖入海灘欣賞海景「刁車」，回車上拿手機、錢包結果被海水沖走溺斃；不料，4日傍晚又發生類似情節，一名釣客開小貨車闖入同區域海灘受困，急電友人開同款貨車營救，結果也受困海灘，結果又是由當地民眾出動耕耘機協助脫困。

2日下午，苗栗市黃姓民眾日前因新冠肺炎剛痊癒，獨自駕轎車到後龍鎮水尾海邊散心，不料竟駕車自海堤缺口駛入海灘後，傍晚發現車子被漲潮海水圍困，趕緊請友人開小貨車前來搭救，但小貨車才剛開進海灘，就陷人海沙無法動彈，最後請秀水里長趙守雄開耕耘機，才救出貨車。不過，黃姓男子為搶救車內物品，涉水折返車上被海浪捲走失蹤，3日上午才被尋獲遺體，沒想到同一地點昨天又傳出意外。

海巡署中部分署第三岸巡隊外埔安檢所指出，昨（4日）傍晚6時接獲通報，後龍水尾沙灘有一車輛受困，隨即派遺人力前往，抵達後發現，最先受困車輛退潮時段至水尾沙灘釣魚，但未注意漲潮時間，車輛即遭海水淹沒輪胎受困沙灘，故立即尋求車輛協助脫困，未料前來協助車輛亦因輪胎陷入沙灘引擎高轉速導致燒毀。

海巡署說，因海水水位漸高，聯繫當地居民以耕耘車協助拖帶，因漲潮水位過高，僅成功拖帶一部車輛，原先受困車輛等待今天凌晨3時許退潮後，再由海巡人員偕同當地居民駕駛耕耘機成功拖救，所幸無人員傷亡。

昨傍晚營救畫面在臉書「後龍大小事」曝光，引發網友議論紛紛說：「為什麼就是有這樣的人開下去呢？哪來的自信？梁靜茹給的勇氣？」「一般車本來就不能開到沙灘，這些人腦袋有沒有問題？是農曆7月快到了嗎？海龍王招入門女婿嗎？」

第三岸巡隊呼籲，後龍水尾沙灘近期已有2起車輛受困案件，如不熟悉海域環境狀況切勿輕易下水，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打 118 免費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援。

里長趙守雄說，昨傍晚是一名男釣客同樣開車闖入海灘，傍晚漲潮時發現車子受困，趕緊打電話請友人開4WD小貨車前來，但即使有四輪傳動，仍無法抵擋鬆軟的海灘，輪胎持續下陷打滑受困，最後由里民開耕耘機才成功救出釣客友人貨車。他表示，每年該片海灘都有2~3起車子受困海灘事故，今年特別多，呼籲河川局在海堤缺口增加管制車輛措施，避免再發生類似意外。