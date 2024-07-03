獨／24年頭一遭！台海巡艇闖大陸領海執法　署本部最突圍命令曝

▲大進滿漁船被陸海警扣押引發台陸公務船對峙，海巡署副署長謝慶欽說明案情 。（圖／記者張君豪攝）



記者張君豪／台北報導

2日晚間20時14分，澎湖漁船「大進滿88號」漁船業者向海巡署報案，指稱在金門料羅港東北東方23.7海里，遭中國海警局福建海警所轄的600噸湄州艦及另艘135噸艦包圍靠攏登艦，並準備扣押人船帶回大陸調查，海巡署急派兩艘100噸級及35噸籍海巡艇到場救人。

此時海巡署署本部勤務指揮中心擠滿所有海巡署一級主官，肇因大進滿漁船被攔查航跡位置已經距離大陸晉江僅5.4浬，台灣漁船明顯闖入大陸領海基線內俗稱「內水」海域航行，大陸海警船及對岸海事機關擁有絕對主權可依法攔查扣押人船。

台灣政府高層授意海巡署派遣海巡署100噸、35噸艇趕赴現場救援台船，等於變相指揮海巡署公務船艇闖入中國領海，海巡署高層深知此事嚴重性，所有一級長官齊聚署本部指揮中心，監控台陸雙方公務船艦動向。





21時14分，海巡署弦號10081、排水量100噸船艇闖入中國大陸領海，距離大陸晉江海岸僅5.4浬，大陸福建海警局發現台灣海巡署船艦擅闖中國領海逼近岸際線，緊急增派600噸級海警14063艦，及兩艘100噸級1405級海警艇，一艘135噸、145系列海警艇、並呼救海警總部直屬第二局3000噸級的漁山艦到場支援。

雖然台灣政府高層下達要海巡署船艇到場救人命令，但海巡署高層個個面色凝重，因為當時金馬海域海巡署能調動到場的船艇總排水量僅135噸，兩艇船上僅12名海巡署人員，面對的是中國福建海警局、海警中央直屬第二局派出總排水量達4470噸的7艘大小船艦上百名海警，而海巡署也深知，是台灣漁民越界擅闖大陸領海違法捕魚在先。

另外，自家海巡艇也擅闖中國大陸領海、遭海警7艦艇口袋戰術包圍，兩岸有可能面臨海巡、海警史上首次的嚴重衝突，海巡署本部指揮在2日深夜對馳援大進滿88號漁船的相關艦艇下達最後命令「用盡全力及所有方法突圍、不得遭中國海警登艦扣船」，否則台灣海巡署及政府威信將顏面掃地。

本次救援大進滿漁船事件，台灣海巡署船艇首次擅闖大陸領海，且逼近晉江岸際不到6浬距離，甚至在中國領海以公務船廣播對大陸海警船喊話互嗆，也創下台灣海巡署成立24年以來，我方公務船深入大陸領海執法的特殊案例。

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