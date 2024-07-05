騎士遇「空中肇事」嚇喊：差點被擊落　過來人曝閃避技巧

記者黃翊婷／綜合報導

一名機車騎士日前騎車行經台北火車站附近時，看到有3隻鳥在車道上，原本以為可以閃過，結果反遭鳥擊，「差點被擊落，羽毛飛啊飛」。影片公開之後，不少網友留言分享過往經驗，有人遇過蝙蝠、白鷺鷥、夜鷹，甚至還有被斑鳩巴臉的；有好心網友建議，因為斑鳩、鴿子都會在車輛靠近時才飛走，下次若遇到類似狀況最好先減速，比較不容易撞到。

▲騎士遇到鳥擊。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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影片中，騎士2日清晨5時許騎車行經台北市中正區市民大道一段、台北火車站附近，前方車道上出現3隻鳥，其中1隻發現有車輛靠近，於是飛了起來，原本以為可以就這樣閃過去，沒想到騎士仍與飛起來的鳥撞個正著。

騎士將這段行車記錄器影片投稿至YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，並表示「差點被擊落，羽毛飛啊飛」，他還真沒想到騎車居然會遇到鳥擊。

影片公開之後，網友們也紛紛留言分享自身或親友的經驗，「我還撞過蝙蝠呢」、「前兩天早上騎青山路差點撞到白鷺鷥」、「女友曾經騎機車被斑鳩巴臉，超爆笑的」、「我晚上騎車在田裡那種道路，結果夜鷹給我趴在路上，差點把牠輾過去，還好騎很慢，兩方也有注意到，不然輾過去我真的會傻眼」。

還有好心人留言建議，斑鳩、鴿子大多都會在車輛靠近時才飛走，下次如果遇到類似的狀況，最好先放慢車速，比較容易閃開，避免撞到，保護自己也保護了一條生命。