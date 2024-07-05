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印度宗教集會爆踩踏121死　「籌辦6人被抓」還有1人在逃

▲▼印度宗教集會踩踏事件增至121死 警逮6嫌1人在逃。（圖／路透社）

▲印度宗教集會爆發踩踏增至121死，「籌辦6人被抓」還有1人在逃。（圖／路透社）

文／中央社

印度日前發生宗教集會踩踏事件，造成121人死亡，當地警方今天逮捕6名籌辦人員，另懸賞追緝1人。至於集會當天的要角講道師，事發後即不曾露面，也未被警方訊問。

一名自封為「聖者」的印度教講道師，2日在北方邦（Uttar Pradesh）哈特拉斯縣（Hathras）舉辦宗教集會，據報吸引超過25萬人參加，遠遠超過地方政府許可的人數，結果集會結束時不幸發生踩踏事件，有121人死亡。

北方邦警方今天召開記者會，宣布逮捕6人；還有一人在逃，已被懸賞10萬盧比（約新台幣3萬9000元）通緝。

逮捕的6人全是這場宗教集會的籌辦小組成員，同時也是集會當時負責維持現場秩序的志工。

根據電視台轉播，地方記者詢問，本名為巴爾（Suraj Pal）的「聖者」為何未被訊問？警方表示，調查還在進行中，隨著事件的逐漸明朗，會有更多人被逮捕，「目前就斷定他有責任，言之過早。」

這名自稱聖者的講道者，據印度媒體報導，其名為庫瑪（Saurabh Kumar）或巴爾（Suraj Pal），但警方只直接稱呼他的法號。

根據印度警方的立案文件，巴爾並不在涉案人名單之中。

警方表示，事發當時，巴爾結束集會乘車離開，群眾一擁而上搶奪他踩過的沙土，與志工發生推擠，數人倒地後局勢隨即失控。

另一方面，哈特拉斯縣長庫瑪（Ashish Kumar）說， 121名死者，包括7名兒童在內，身分已全部認明，已由家屬領回。

北方邦政府之前宣布為每名死者的家屬提供20萬盧比（約新台幣7萬8200元）慰問金，每名傷者5萬盧比的醫療補助金。一支高層調查小組已對事件展開調查，報告預計會在2個月內出爐。

警方已證實巴爾曾在北方邦擔任警職，2000年提前退休後即成為講道師，並在北印度吸引了大批追隨者，多為「低種姓」族群以及中老年婦女。

「印度時報」（TOI）報導，巴爾早在1998年就曾因搶奪屍體而被警方逮捕，但後來獲釋，細節不明。

根據報導，當時有一名16歲少女罹患癌症，彌留之際巴爾趕到，經過一陣操作後竟然甦醒，但不久後還是往生。就在少女家人準備將她火化之際，巴爾帶著200人前去搶屍，聲稱可再施法救活，引起騷亂。

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