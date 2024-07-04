快訊／雲林前縣長家門遭噴「不雅紅字」　警方鎖定對象查緝中

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林前縣長張榮味虎尾青埔落羽松宅邸大門，今(4日)上午發現遭不明人士噴紅漆，留下不雅字眼「XX味」，虎尾警分局獲報迅速前往採證，目前已鎖定特定犯嫌，積極查緝到案中。

▲雲林前縣長家門遭噴不雅紅字，目前已用黃漆覆蓋 。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者前往現場查看發現，紅字已初步抹除，以黃色噴漆加蓋。經致電詢問張榮味女兒立法委員張嘉郡，其驚訝表示，並不知道此事。張嘉郡說，但因落羽松園區平時即有許多遊客進出參觀散步，僅是被噴漆、若無嚴重毀損，其實不會太在意。