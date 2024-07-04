日神戶高速公路「5車連環車禍」！整條塞爆　6旬卡車司機OHCA

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市的高速公路發生連環車禍，最後方卡車上的60多歲駕駛傷勢嚴重，心肺功能停止，目前仍在搶救中。另有一名50多歲男子因頸部疼痛送醫。

根據ABC NEWS報導，神戶市東灘區深江濱町的阪神高速5號灣岸線下行路段深江濱出入口附近4日上午8時半發生重大連環追撞車禍，有5輛車捲入這場事故，最後一輛卡車上的一名60多歲男性心肺停止。

警方獲報後趕抵現場，而根據警方調查，事故原因為最後方的卡車先追撞上前方的卡車，隨後這輛卡車又撞上了前方的轎車，轎車再撞擊前方的輕型貨車，輕型貨車又撞上了最前方的轎車。

最後一輛卡車上的60多歲男性傷勢嚴重，心肺功能已經停止，目前仍在搶救。另有3人受到輕傷，其中一名50多歲的男性因頸部疼痛被送往醫院。而警方仍在詳細調查事故的原因。受到該起事故影響，相關路段也大塞車，目前仍未排除。