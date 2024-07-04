日神戶高速公路「5車連環車禍」！整條塞爆　6旬卡車司機OHCA

神戸 阪神高速でトラックなど5台が関係する事故 1人意識不明https://t.co/OLfiqlxO73 #nhk_news— NHKニュース (@nhk_news) July 4, 2024
記者王佩翊／編譯
日本兵庫縣神戶市的高速公路發生連環車禍，最後方卡車上的60多歲駕駛傷勢嚴重，心肺功能停止，目前仍在搶救中。另有一名50多歲男子因頸部疼痛送醫。
根據ABC NEWS報導，神戶市東灘區深江濱町的阪神高速5號灣岸線下行路段深江濱出入口附近4日上午8時半發生重大連環追撞車禍，有5輛車捲入這場事故，最後一輛卡車上的一名60多歲男性心肺停止。
警方獲報後趕抵現場，而根據警方調查，事故原因為最後方的卡車先追撞上前方的卡車，隨後這輛卡車又撞上了前方的轎車，轎車再撞擊前方的輕型貨車，輕型貨車又撞上了最前方的轎車。
阪神高速５号湾岸線複数台事故— NHK神戸放送局 (@nhk_KOBE_) July 4, 2024
警察によりますと、
けさ、
神戸市の阪神高速５号湾岸線で
大型トラックなど５台が関係する事故があり、
１人が意識不明の状態で病院に運ばれました。 pic.twitter.com/fDc19a71Zo
最後一輛卡車上的60多歲男性傷勢嚴重，心肺功能已經停止，目前仍在搶救。另有3人受到輕傷，其中一名50多歲的男性因頸部疼痛被送往醫院。而警方仍在詳細調查事故的原因。受到該起事故影響，相關路段也大塞車，目前仍未排除。
、— 鐵屑魂@日浦興業(公式) (@Hiura_kougyou) July 4, 2024
全国の #トラックドライバー さんお疲れさまです、、おはようございます☀#事故情報 従業員レポより
阪神高速湾岸線神戸方面 深江浜出口付近トラック同士の事故！
警察、救急、消防多数来てます!
渋滞は現在甲子園浜手前からですがこれから延びると思われます!
皆さま、本日もご安全に???????? pic.twitter.com/C2n4N7jBHY
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