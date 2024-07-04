　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日神戶高速公路「5車連環車禍」！整條塞爆　6旬卡車司機OHCA

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市的高速公路發生連環車禍，最後方卡車上的60多歲駕駛傷勢嚴重，心肺功能停止，目前仍在搶救中。另有一名50多歲男子因頸部疼痛送醫。

根據ABC NEWS報導，神戶市東灘區深江濱町的阪神高速5號灣岸線下行路段深江濱出入口附近4日上午8時半發生重大連環追撞車禍，有5輛車捲入這場事故，最後一輛卡車上的一名60多歲男性心肺停止。

警方獲報後趕抵現場，而根據警方調查，事故原因為最後方的卡車先追撞上前方的卡車，隨後這輛卡車又撞上了前方的轎車，轎車再撞擊前方的輕型貨車，輕型貨車又撞上了最前方的轎車。

最後一輛卡車上的60多歲男性傷勢嚴重，心肺功能已經停止，目前仍在搶救。另有3人受到輕傷，其中一名50多歲的男性因頸部疼痛被送往醫院。而警方仍在詳細調查事故的原因。受到該起事故影響，相關路段也大塞車，目前仍未排除。

 
ET快訊
安慰男友爆紅！　「抓馬尾低頭」正妹IG首發聲
快訊／台積電超商中大獎！　9張百萬發票明到期
「媽媽幫你們拍照！」　狠母誘騙2女兒下碧潭
快訊／8張千萬發票還沒領！　3張明到期
人船遭陸扣押！　親友不敢講：怕船長90多歲母承受不住
快訊／媽自己游上岸「小姊妹碧潭溺斃」！　校方痛心發聲
快訊／高雄公寓火警！　2歲女童受困中
這波估「150萬人確診」！　學者：8到9月恐再一波

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女童游泳一半消失「竟是遭鱷魚拖走」　澳洲警消緊急搜索

加州緊急狀態！「湯普森野火」燒成火海畫面曝光　撤離近3萬人

日神戶高速公路「5車連環車禍」！整條塞爆　6旬卡車司機OHCA

水喝夠了沒？　醫生教1招「捏手指就知道」

民主黨大金主表態了！　Netflix創辦人籲「拜登需要讓位」

CNN民調：3／4美選民認為「換掉拜登」民主黨勝算比較大

北海道2026開徵「住宿稅」！3階段費率曝光　這2地還要收2次錢

華郵：拜登民調落後川普　政策卻大受歡迎

停火協議「接近達成」　只等以色列總理點頭

拜登辯論會失常4大藉口曝！　時差7天調不回來

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

雲林紅色「86」逆向自撞插護欄　駕駛臟器外露慘死

女童游泳一半消失「竟是遭鱷魚拖走」　澳洲警消緊急搜索

加州緊急狀態！「湯普森野火」燒成火海畫面曝光　撤離近3萬人

日神戶高速公路「5車連環車禍」！整條塞爆　6旬卡車司機OHCA

水喝夠了沒？　醫生教1招「捏手指就知道」

民主黨大金主表態了！　Netflix創辦人籲「拜登需要讓位」

CNN民調：3／4美選民認為「換掉拜登」民主黨勝算比較大

北海道2026開徵「住宿稅」！3階段費率曝光　這2地還要收2次錢

華郵：拜登民調落後川普　政策卻大受歡迎

停火協議「接近達成」　只等以色列總理點頭

拜登辯論會失常4大藉口曝！　時差7天調不回來

快訊／台鐵再傳鋼軌挫曲　玉里＝東里列車慢行

立院選罷法大戰　王美惠撿到國民黨麥克風抓違規

台漁船被扣押！　大陸「非法捕撈」最重可判3年以下

限時6天！　LINE輸入「3組關鍵字」聊天室有驚喜

佔主席台杯葛「鳥籠罷免」　綠憂藍白唱雙簧

BTS成員Jin將代表韓國　傳遞巴黎奧運聖火

超壯「養牛男」當車手還貸款　四處收款險中暑...超商吹冷氣被逮

「詹皇」得力助手-1！悍將普林斯追隨恩師漢姆投奔公鹿

空拍族注意！台中上半年開出近38萬元罰單　挨罰地點曝光

歐美正流行思緒保養！大型美式賣場線上夯物6／28起實體開賣

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

國際熱門新聞

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蟒蛇竟「咬住自己」死去　專家曝原因

快訊／台旅行團韓國出車禍！　司機命危、1台男受傷

日舉牌女郎「換裝上場」39秒KO對手　IG吸18萬人追蹤

結婚6天越南妻跑了　韓男公開個資找人惹議

女外出買藥失蹤　夫在巨蟒內拖出她屍體

台灣好市多熟食驚呆外國網友　狂求引進這1款

民主黨勝選希望！　蜜雪兒支持度50％輾壓川普39％

12歲神童錄取名校大學　家庭背景曝光

《諜網迷魂》預演了甘迺迪刺殺案？

4企業涉培訓解放軍　美國列入黑名單

拜登「堅定參選」：沒人能把我擠出去

紐時曝最新民調：拜登落後川普擴大至6％

更多熱門

相關新聞

台南市東區自由路與仁和路機車車禍撞擊影像曝光

台南市東區自由路與仁和路機車車禍撞擊影像曝光

台南市東區自由路與仁和路口，3日下午5時16分許發生一起車禍，號誌已變黃燈、紅燈，但對向行駛的2部機車都未停下，一車要直行一車要左轉，結果在路口對撞，造成34歲黃姓男子身體多處擦挫傷，另名21歲黃姓男子，左上肢疑似骨折，2人分送新樓醫院與成大醫院救治。車禍當時撞擊畫面曝光，兩部機車猛烈撞擊後零件噴飛四散，十分驚悚。

國3小客車撞槽車！17歲少年「顱骨、頸椎骨折」一度命危

國3小客車撞槽車！17歲少年「顱骨、頸椎骨折」一度命危

北海道2026開徵「住宿稅」！費率曝光

北海道2026開徵「住宿稅」！費率曝光

台旅行團韓國遇車禍10人就醫　觀光署：無大礙繼續行程

台旅行團韓國遇車禍10人就醫　觀光署：無大礙繼續行程

女網紅直播一半被車撞飛！自後撞上急速翻轉墜地

女網紅直播一半被車撞飛！自後撞上急速翻轉墜地

關鍵字：

神戶市兵庫縣高速公路車禍日韓要聞連環車禍追撞

讀者迴響

熱門新聞

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

名醫外遇疑雲　網爆「小三擺正宮姿態」：院內早傳開

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！

台積電破千元！　「個股期夜盤」寫下歷史一刻

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面