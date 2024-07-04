日本戰機訓練出包　 F-15模擬彈零件落海

▲空自F-15J/DJ戰機迄今仍是日本空防主力。（圖／JASDF）



文／中央社東京4日綜合外電報導

日本航空自衛隊一架F-15J戰鬥機3日在四國海域上空訓練時，訓練所用的模擬彈零件掉落海裡。模擬彈未含火藥類，目前尚未接獲任何災損訊息。

產經新聞報導，這架F-15J戰機隸屬航空自衛隊新田原基地，新田原基地位於宮崎縣新富町。

基地方面表示，掉落的模擬彈零件尚未收回。

日本放送協會（NHK）報導，新田原基地指掉落的零件為模擬彈前端部分，主要為鋁製與不鏽鋼製，長度約76公分、寬度約57公分、重量約21公斤多，戰機結束訓練返回基地後才發現零件掉落。分析後研判掉落在四國海域。

新田原基地表示，兩架所屬F-15戰機3日上午10時過後，在四國海域上空接受戰鬥訓練，其中一架戰機掛載的模擬彈零件掉落。

這架戰機3日上午9時40分過後從新田原基地起飛，經過宮崎縣西都市、高鍋町等地後，飛抵訓練空域。

出現掉零件的戰機在勤前檢查時並未出現異常，新田原基地仍在調查原因。

新田原基地司令大嶋善勝對此致歉，表示將繼續細心且確實檢查，並確保安全。