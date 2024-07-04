星巴克前員工公開「7大省錢招數」　2款咖啡CP值不高

▲星巴克前員工公開省錢攻略。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

商業內幕報導，星巴克一名前咖啡師發現許多顧客會在不必要的地方花費，於是公開分享7大點餐撇步，包括部分省錢妙招。此人認為，大杯美式咖啡與特大杯熱拿鐵的CP值並不高。

1.可以選擇去冰

咖啡師都知道冷飲加進超多冰塊會讓人感到不滿意，最簡單方法就是選擇去冰（light ice），若這樣要求，咖啡師會用飲料補滿杯子。

2.不用花錢加購香草風味糖漿

星巴克使用的豆漿為香草風味，雖然味道不會像糖漿那樣強烈，但想點一杯有糖的拿鐵，可以把牛奶換成豆漿，節省花費。不過若喜歡焦糖、榛果等其他風味的糖漿，還是需要多付這筆錢。

3.周邊商品不必花錢買

不用自掏腰包購買星巴克隨行杯、馬克杯或咖啡豆，若在星巴克喝一杯、吃點東西已經是日常生活的一部分，那麼就很容易在會員獎勵制度「星禮程」獲得星星，以此兌換免費商品。

4.美式咖啡自己搭配較便宜

美式咖啡基本上就是3份濃縮咖啡加水，一杯大杯美式咖啡要價4美元（約新台幣130元），偏貴。可以點雙份濃縮咖啡或是三份濃縮咖啡之後，要求加水，就能以較低的價格喝到美式咖啡。

5.想多攝取咖啡因？別把錢花在特大杯熱拿鐵上

不論是特大杯熱拿鐵或是特大杯熱卡布奇諾，這兩種產品均為兩份濃縮咖啡，這與大杯咖啡的量是一樣的。換句話說，買一杯特大杯拿鐵，是多花錢喝一杯咖啡因被稀釋的咖啡。

6.別錯過自帶杯的折扣

部分地區的星巴克已經恢復自帶杯折扣，可省下一些錢，還能獲得星星獎勵，這些獎勵可以拿來購買糖漿或濃縮咖啡。

7.別再買瓶裝水

除非是希望購買未開封的產品，否則水是星巴克免費提供的品項之一，還能要求加冰塊。