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展望會合作星巴克「原住星希望」開跑！買飲料助部落弱勢童

▲▼台灣世界展望會與星巴克合作「原住星希望」，幫助部落弱勢兒少，今年在7月1日～9月30日開跑。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會與星巴克合作「原住星希望」幫助部落弱勢兒少，今年在7月1日～9月30日開跑。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣世界展望會自1999年起和星巴克合作，推動「原住星希望」關懷原住民孩童教育發展，今年以「心知識．星希望」為主題開跑，在7月1日～9月30日期間星巴克買指定品項，或從LINE禮物選購特定商品，就能幫助部落弱勢兒少突破經濟困境。其中走過喪父之痛的部落孩子小歆，在計劃的幫助下，讓她明白「我知道自己不是一個人。」

台灣世界展望會分享，小歆接受「原住星希望」的支持，她周間住在展望會的水里學生中心，步行10分鐘即可到校，省去偏鄉上學路遙遙的難題。而一年多前，小歆的父親因病離世，留下母親獨自照顧她和4個弟妹、七旬祖母。

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遭逢重大變故，小歆在中心的同儕相伴下，為她紓緩了傷心事，「我知道自己不是一個人面對」。而為了減輕媽媽的負擔，她周末在山上的家照顧弟妹、打理家務，平日在學生中心把握時間念書，

▲▼台灣世界展望會與星巴克合作「原住星希望」，幫助部落弱勢兒少，今年在7月1日～9月30日開跑。（圖／台灣世界展望會提供）

▲小歆接受「原住星希望」的支持走過喪父之痛，也努力唸書期望未來回饋部落。（圖／台灣世界展望會提供）

社工分享，小歆會主動要求早起早讀，晚上晚讀多加半小時、一小時，努力拚高中會考。她也很感謝「原住星希望」的幫助，讓媽媽不用那麼辛苦，自己也在學習中找到自信，期盼將來能順利唸完大學、回部落生活，「未來我希望可以回饋部落。」

另外也有過去曾受到幫助的案例，如今成為助人者守護家鄉。28歲的松謙妮來自南投縣信義鄉，小時候因家裡經濟困難，成為「原住星希望」受助對象。高中時她不捨父母日夜辛勞，曾想過放棄升學，出社會分擔家計，但爸媽支持她繼續升學，社工也鼓勵完成學業。

從小學到大學，松謙妮經歷3位展望會社工的支持陪伴，大學時她也選擇讀社工系，半工半讀完成學業，回到家鄉成為第一線守護弱勢的社工，用族語服務族人，定期訪視、陪伴個案與家庭討論需求，連結社會資源。她也告訴部落孩子們，不要害怕失敗與挫折，「傷心難過可以哭，哭完再繼續往前走，不要害怕，做就對了！」

▲▼台灣世界展望會與星巴克合作「原住星希望」，幫助部落弱勢兒少，今年在7月1日～9月30日開跑。（圖／台灣世界展望會提供）

▲松謙妮從受助者，成為助人者。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會與星巴克合作「原住星希望」，在7月1日～9月30日活動期間，透過台灣世界展望會官網、LinePay、街口支付、蝦皮平台，都能參與「原住星希望」專案捐款，每捐款1000元，就可獲得星巴克好友分享券2張，每筆捐款限贈10張，送完為止。憑星巴克好友分享券至全台門市，購買兩杯特大杯/冰熱及口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

另外，星巴克門市推出「原住星希望」限量「2024年阿奈隨行卡」或「吸管冷水杯」系列商品，只要購買就捐出10%的售價支持專案。民眾持2012年～2024年間發行的阿奈隨行卡到門市消費，星巴克將提撥消費金額的1%作為專案捐款。

「LINE禮物星巴克品牌館」也同步推出「原住星希望-心知識 星希望」甜點組合，每售出且完成兌換後，將捐出售價2%投入「原住星希望」專案。星巴克也在各實體門市設置捐款箱，邀請大眾以現金、小額零錢捐款。

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