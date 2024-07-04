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社會 社會焦點 保障人權

新北養護中心病患亡「沒通知直接火化」！家屬痛批：殺人機構

記者戴上容／新北報導

新北市一名陳姓男子3年前透過社福機構，將重度智障的蘇姓親姊送至石門某安養中心。今年6月，陳男突然接到其他公部門通知，得知姊姊已經死亡並火化，整個過程中未接到任何通知。陳男痛斥養護中心是「殺人機構」。在後續協調會中，養護機構聲稱家屬曾同意代為處理遺體，但未能提供相關文件證明。市府單位對此疏失致歉，表示已檢討服務流程與通報機制，並將調查相關人員失職情況，依考績會程序辦理懲處。

▲▼ 家屬痛批機構殺人，好好的姊姊活著進去，竟然死了還燒成灰 。（圖／記者戴上容攝）

▲陳男（右）痛批機構殺人，好好的姊姊活著進去竟然死了還直接火化。左為陳男兒子。（圖／記者戴上容攝）

陳先生說，姊姊蘇姓女子持有重度身心障礙證明，從2020年9月7日起，因為家裡還有年長的母親，因此無力照顧，因此由他委託新北市政府社會局安置於新北市石門區某護理之家。由於蘇女為低收入戶，其安置期間費用由社會局全額補助，3年來總計支付146萬餘元的機構安置與醫療費用。

▼ 陳姓父子對養護機構十分不滿 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 家屬痛批機構殺人，好好的姊姊活著進去，竟然死了還燒成灰 。（圖／記者戴上容攝）

陳先生向媒體表示，今年6月13日開車時突然接獲姊姊死訊，震驚之餘差點發生車禍，隨即向社工人員求證，確認姊姊已死亡。養護中心不願透露相關信息，他輾轉得知姊姊已過世一個多月。護理之家及社福中心皆未通知，擅自將姊姊遺體火化，質疑姊姊生前遭虐待並有照顧不當情況，才會快速火化「毀屍滅證」，痛批「養護機構是殺人機構」。

陳先生近期投訴民代、媒體才得到相關訊息，原來姊姊蘇女住進護理之家後，共有三次送醫情況，前兩次分別因胃食道逆流併十二指腸潰瘍，以及左胸膿瘍住院治療，之後皆康復出院。第三次於今年5月8日因發燒、血氧濃度低等症狀送至八堵礦工醫院治療；5月12日該院致電機構通知蘇女士已死亡，享壽64歲，死亡原因為肺炎併呼吸衰竭，次要原因為尿路感染、鉀離子濃度低下、糖尿病和高血壓。

護理之家於5月13日聯繫社會局社福中心，告知蘇女於就醫期間病逝，稱家屬曾表示同意由機構處理喪葬事宜，因此直接洽詢葬儀社接走遺體火化處理。社福中心評估家屬已知悉蘇女死亡並同意機構處理喪葬事宜，因此未再通知家屬。

新北社會局表示，對於個案在機構安置期間病逝並由機構直接火化，未能及時通知家屬，造成家屬遺憾，致上最誠摯的歉意。社會局已啟動內部及機構的檢討查核機制，第一時間聯繫關懷家屬，並將檢討服務流程，強化通報機制，懲處相關人員。

衛生局表示，接獲民眾反映護理機構住民照護及緊急聯絡相關疑義，即協同社會局前往該機構現場查核，發現該住民為社會局保護安置個案。經檢視醫院診斷紀錄，死亡原因為「肺炎併發敗血症」，根據機構陳述及相關護理紀錄，尚難認定住民有遭受不當對待情況，且該機構內無設置監視設備。

衛生局提到，該機構於2023年督導考核結果多項分數未達標準，包括無品質相關教育訓練、照護清冊未完備、無性騷擾事件處理流程等，將持續追蹤督導改善，強化照護品質，並與社會局協力提供家屬協助。若仍有相關醫療爭議，亦可協助申請醫療爭議調解。

▼ 新北市議員顏蔚慈接受陳情。（圖／記者戴上容攝）

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