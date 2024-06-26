衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：若有機會出獄會繼續殺人

▲洪男開偵查庭、羈押庭時還稱，若有機會出獄，還會繼續殺人。（資料圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人案！20歲洪姓犯嫌帶著菜刀、2把水果刀猛砍乘客，檢方查出，他犯案前還多次用衛生紙包麥當勞麥脆雞演練砍人，還挑選鄭捷殺人案10周年當天犯案，認為他是在思慮周詳的情況下砍人，依照殺人未遂罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

根據檢方調查，洪男因為家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，4月間就預謀要藉由殺人讓全國民眾看到自己，本來打算於520當天作案，但怕被總統就職大典的新聞蓋掉，加上5月21日是北捷鄭捷殺人案10周年的日子，他認為在這天動手更能加強民眾對他的行凶行為、廢死議題的關注，便啟動殺人計畫。

洪男犯案前兩周先在高雄某商場購買菜刀、2把水果刀，5月19日搭車到台中某旅館入住，入住期間多次用衛生紙包裹麥當勞的麥脆雞作為模擬人皮的工具，因人皮沒有麥脆雞的脆度，因此他認為需用衛生紙包裹，再透過砍切麥脆雞來演練砍殺，最後於21日作案。

犯案前洪男因為擔心砍人時會手滑，還戴上右手手套防滑，並將菜刀藏在手提包內，水果刀則分藏在外套口袋裡，所幸他犯案時遭見義勇為的民眾制伏，這才沒有釀成更大的傷亡。

檢方指出，本案發生後引發社會集體恐慌效應，對於當天捷運車廂內遇劫的乘客來說，更是心理上揮之不去的陰影，另外，他還當庭稱，「若有機會出獄，會再繼續殺人」，認為他犯行重大，依照殺人未遂罪起訴，並建請法院從重量刑。