　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：若有機會出獄會繼續殺人

▲▼ 中捷砍人，洪姓嫌犯移送 。（圖／記者許權毅攝）

▲洪男開偵查庭、羈押庭時還稱，若有機會出獄，還會繼續殺人。（資料圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人案！20歲洪姓犯嫌帶著菜刀、2把水果刀猛砍乘客，檢方查出，他犯案前還多次用衛生紙包麥當勞麥脆雞演練砍人，還挑選鄭捷殺人案10周年當天犯案，認為他是在思慮周詳的情況下砍人，依照殺人未遂罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

根據檢方調查，洪男因為家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，4月間就預謀要藉由殺人讓全國民眾看到自己，本來打算於520當天作案，但怕被總統就職大典的新聞蓋掉，加上5月21日是北捷鄭捷殺人案10周年的日子，他認為在這天動手更能加強民眾對他的行凶行為、廢死議題的關注，便啟動殺人計畫。

洪男犯案前兩周先在高雄某商場購買菜刀、2把水果刀，5月19日搭車到台中某旅館入住，入住期間多次用衛生紙包裹麥當勞的麥脆雞作為模擬人皮的工具，因人皮沒有麥脆雞的脆度，因此他認為需用衛生紙包裹，再透過砍切麥脆雞來演練砍殺，最後於21日作案。

犯案前洪男因為擔心砍人時會手滑，還戴上右手手套防滑，並將菜刀藏在手提包內，水果刀則分藏在外套口袋裡，所幸他犯案時遭見義勇為的民眾制伏，這才沒有釀成更大的傷亡。

檢方指出，本案發生後引發社會集體恐慌效應，對於當天捷運車廂內遇劫的乘客來說，更是心理上揮之不去的陰影，另外，他還當庭稱，「若有機會出獄，會再繼續殺人」，認為他犯行重大，依照殺人未遂罪起訴，並建請法院從重量刑。

ET快訊
韓性感女優陳屍住處！曾拍「尺度極高」片　逼和街友做愛
周杰倫喊8月空下來　蔣萬安回應了
快訊／國家警報響！大雷雨灌4縣市　2地暴雨告警
徐乃麟出國「絕不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕
龍天翔帶伴手禮赴派出所道歉　被警察兒念了一頓
衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：出獄會繼續殺人
正妹YTR到警局了！提告性騷擾　警調監視器追人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

醫院門外傳碰一聲！4m長水管擊落2騎士　6護理師衝出跪地救人

龍天翔酒醒了！帶伴手禮赴派出所道歉　曝被警察兒念了一頓

衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：若有機會出獄會繼續殺人

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸

仁德護專疑現「雞塊大盜」！學生嚇壞　校方否認了：後龍沒麥當勞

快訊／新北連環撞！貨車檳榔攤前卸礦泉水被追尾　驚險畫面曝

快訊／台南永康工廠火警！廠房狂冒黑煙　3樓疑有人受困

林肯大郡倒塌纏訟27年！求償3億到更五審　僅判賠12住戶1149萬

「根本沒打掃」騙國軍桃園醫院清潔費146萬...超劣合作社4人起訴

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

醫院門外傳碰一聲！4m長水管擊落2騎士　6護理師衝出跪地救人

龍天翔酒醒了！帶伴手禮赴派出所道歉　曝被警察兒念了一頓

衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：若有機會出獄會繼續殺人

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸

仁德護專疑現「雞塊大盜」！學生嚇壞　校方否認了：後龍沒麥當勞

快訊／新北連環撞！貨車檳榔攤前卸礦泉水被追尾　驚險畫面曝

快訊／台南永康工廠火警！廠房狂冒黑煙　3樓疑有人受困

林肯大郡倒塌纏訟27年！求償3億到更五審　僅判賠12住戶1149萬

「根本沒打掃」騙國軍桃園醫院清潔費146萬...超劣合作社4人起訴

賴清德：支持民主的政黨　都無法接受與《憲法》對抗

楊女亂爆豪宅詐賭遭判刑！　徐乃麟發聲捍衛清白「願和解原因曝光」

全家茶葉蛋也特價了！限時「+7元」多吃1顆

9600個名額！　「62萬家庭＋259萬個人」搶北京小客車購買權

王彩樺大開深V雙球掉出！　「開衩到臀部」激辣模樣曝光

養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

別把關係搞砸！用「漸行漸遠」的心態　慢慢遠離不適合的人

朱立倫嗆賴清德是鬥雞　「卓榮泰不接受覆議案失敗就必須下台」

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

娃們婚禮表演滑步車進場　帥氣過彎賓客驚喜歡呼！

社會熱門新聞

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

即／楊梅天成醫院爆偷拍　變態職員健檢中心廁所裝針孔

新北男墜樓撞到路過女　男無呼吸搶救

開槍影片曝光！黑衣光頭男換彈匣「狂轟招待所20槍」

女遭迴轉車輾斃　家屬：散步竟喪命

小三寄梨子來家裡　人妻驚覺暗示求償百萬

獨／台中著名「安妮公主花園」火災

即／北市52歲副分局長突昏迷　裝葉克膜搶命

更多熱門

相關新聞

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」

染血友誼！北市59歲王建明與高姓兒時玩伴在大同清潔隊上班，2人因細故心存不滿，高撂李男、廖男持刀、警棍找王談判，王男見3打1情況，拿出折疊刀揮砍，釀高、廖傷重身亡，險喪命的王男被依殺人罪起訴羈押至今。士林地院今開庭，王氣虛說「我沒殺人，是他們計畫要殺我」，死者家屬怒吼「避重就輕，只想脫罪。」

中捷隨機砍人3刀男起訴　長髮哥回應了

中捷隨機砍人3刀男起訴　長髮哥回應了

中捷3刀男犯案動機曝！挑「鄭捷殺人10周年」下手

中捷3刀男犯案動機曝！挑「鄭捷殺人10周年」下手

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他2人合照曝

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他2人合照曝

撞飛女騎士！司機下秒喬角度對準頭部二次輾壓

撞飛女騎士！司機下秒喬角度對準頭部二次輾壓

關鍵字：

中捷殺人

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面