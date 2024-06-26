中捷男狂喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個一定是找你

▲洪男犯案前傳訊息給導師，表示還有機會(殺人)的話，「第一個一定是找你」。（資料圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人案！20歲洪姓犯嫌帶著菜刀、2把水果刀猛砍乘客，洪男開庭時還稱，如果有機會出獄，還要繼續殺人，另外，他曾傳訊息恐嚇導師，表示導師是下一個要殺害的對象，檢方依照殺人未遂罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

歷經一個多月的偵查，台中地檢署26日宣布偵結此案。根據檢方調查，洪男因為家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，預謀隨機殺人，要「讓全國民眾看到自己」，並挑選北捷鄭捷殺人案10周年的日子動手。

洪男除了預先買好刀械外，5月19日他再搭車入住台中某旅館，入住期間多次用衛生紙包裹麥當勞的麥脆雞作為模擬人皮的工具，再透過砍剁麥脆雞來演練砍殺。

檢方查出，洪男作案當天上午10時22分，還曾傳訊息給導師稱，「老師，謝謝你那天返校說的話，我現在懂了，假設還有機會的話，我第一個一定是『找你』」，讓導師一頭霧水回應，「什麼意思？」，而洪男被捕後坦承，這則簡訊的意思就是，他下一個要殺害的對象就是導師。

檢方認為，案發後引發社會集體恐慌效應，對於當天捷運車廂內遇劫的乘客來說，更是心理上揮之不去的陰影，另外，洪男事後還在偵查庭、羈押庭上一再表示，「若有機會出獄，會再繼續殺人」，認為他犯行重大，依照殺人未遂罪起訴，並建請法院從重量刑。