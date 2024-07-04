佔主席台杯葛「鳥籠罷免」　綠憂藍白唱雙簧

▲朝野立委今天上午在立法院內政委員會發生口角衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會今（4日）排審攸關提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正草案，民進黨立委上午6點甲動佔領主席台，舉標語「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」。另一方面，綠營也憂心，儘管民眾黨團總召黃國昌不支持修法，但隸屬該委員會的民眾黨立委麥玉珍會前展開「連署附上身分證影本」臨時提案連署，形同提高罷免門檻，恐與藍營「唱雙簧」。

針對《選罷法》修法議題，麥玉珍日前說明，黨團不贊成提高門檻，但連署方式應更嚴謹，可比照正副總統連署附上身分證影本，但綠營憂心此舉形同提高罷免門檻；另據媒體報導，藍營也參考民眾黨團、民進黨立委吳秉叡版本概念，提出修正動議，比照《總統副總統選舉罷免法》連署需附身分證影本、假冒者將判刑，加嚴連署方式。

面對藍白陣營動向，綠營憂慮此舉是「唱雙簧」。據指出，國民黨與民眾黨「唱雙簧」推動爭議法案已非首例，例如本會期國民黨團總召傅崐萁提出「花東三案」，當時黃國昌曾表明不贊成用特別預算執行，但民眾黨主席柯文哲上月表態「花東三案」應該拆開處理，被外界質疑是幫傅崐萁解套；立院審議國會職權修法期間，藍白兩黨也聯手促成法案通過。

一名資深國會幕僚表示，藍白現在就是在「唱雙簧」，由國民黨提出高度爭議性的法案扮黑臉，再由民眾黨出來粉飾太平扮白臉，藉此強推法案通過。

該幕僚說，此次《選罷法》的修惡，明顯也是由國民黨提出將罷免門檻調到不合理的程度，再由民眾黨出來修正一個「看起來」合理的版本，事實上仍是增加罷免難度，形同沒收公民權，這也讓人不禁擔憂，未來《財政收支劃分法》的相關修法，藍白是否以這樣的形式，繼續上演雙簧鬧劇。