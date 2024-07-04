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大陸 大陸焦點 特派現場

2024《中國氣候變化藍皮書》公佈　50年一見極端氣溫「1至2年」一次

▲▼福州武平暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲大陸公佈「氣候變化藍皮書」，揭示未來極端氣候事件頻發。（示意圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

中國氣象台今（4）日公佈《中國氣候變化藍皮書2024》，內容顯示，2023年全球及中國氣溫均創歷史新高，極端天氣事件頻發。全球平均溫度、海洋熱含量和海平面高度新紀錄，南極海冰範圍創新低。預計未來30年，中國極端高溫和降水事件將更頻繁，尤其在華東和新疆西部。高排放情景下，目前50年一遇的高溫可能每1至2年發生一次。

▲▼洛陽突現狂風暴雨。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

《澎湃新聞》報導，藍皮書從大氣圈（大氣層）、水圈、冰凍圈、生物圈和氣候變化驅動因子等方面，反映全球和中國氣候變化情況。2023年是全球有觀測記錄以來最暖的一年，極端天氣氣候事件頻發，我國平均氣溫創下有完整氣象觀測記錄以來歷史新高。

藍皮書指出，2023年，中國年平均氣溫、烏魯木齊河源1號冰川末端退縮距離、青藏公路沿線多年凍土區活動層厚度等監測指標均創下新高。

此外，中國是全球氣候變化的敏感區和影響顯著區，氣候系統多個層面都發生明顯的變化。藍皮書提到，長序列氣候觀測資料綜合分析顯示，極端高溫事件發生更為頻繁、強度更強、持續時間延長。伴隨氣溫升高，大氣中持水量增加，極端強降水事件的發生頻次和強度也有所增強。

▲▼長江暴雨。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

從極端事件的長期變化來看，中國年暖晝日數平均每10年增加6.7天；年累計暴雨站日數每10年增加4.1%。在全球暖化背景下，大陸未來極端高溫事件將呈現增加趨勢。

藍皮書稱，未來30年，中國區域平均極端最高溫度將上升1.7℃至2.8℃，其中，華東地區和新疆西部增幅最大；中國區域平均高溫熱浪天數將增加7至15天。尤其是在高排放情景下，50年一遇的極端高溫事件到本世紀末將變為1至2年一遇。

至於今（2024）年入夏時，各地出現的暴雨，強降水情況，藍皮書預測，未來極端降水增加的幅度大於總降水量，變率增大，降水更趨於極端化；未來30年，連續5天最大降水量在全國範圍內呈現一致性的增加趨勢，西北東部及黃淮流域，增加幅度將超過10%。

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