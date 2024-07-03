快訊／國家警報響！大雷雨轟4縣市　新竹山區暴雨告警

▲部分地區出現午後雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後下起大雨，中央氣象署今（3日）下午3時54分針對4縣市發布大雷雨即時訊息，時間持續1小時以上，並針對新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉發布災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署指出，苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市大雷雨持續時間至下午5時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。

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▲ 苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午5時54分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署提醒，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉發布災防告警，留意溪水暴漲。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員李孟軒說，今天在西半部、宜蘭、花蓮及中南部山區，午後有局部雷陣雨發展，留意伴隨短延時的強降雨，中部以北山區甚至有短延時豪雨發生的情況。

大雷雨即時訊息

影響時間：3日白天

＊警戒區域：苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市

山區暴雨

影響時間：3日白天

＊警戒區域：新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉