JN.1或KP.2？疾管署下周討論新冠疫苗最新選株　開打期程恐受影響

▲疾管署發言人曾淑慧說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情一波接著一波，面臨變異株不斷威脅，JN.1之後還有KP系列病毒，LB.1也蠢蠢欲動，疾病管制署今（4）日證實，今年秋冬新版新冠疫苗要採購JN.1還是KP.2疫苗株，將於下周ACIP專家會議討論，其結果也可能影響新版新冠疫苗是否能如期在10月1日開打。

疾管署監測顯示，國內新冠疫情上升且處流行期，評估近期仍呈上升趨勢，7月中旬後可能進入高原期。至於近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為47%及38%，仍為國內主流株；KP.2的占比略升，分別為20%及25%，其餘重點變異株分別為LB.1占比為14%及9%，KP.3占比為9%及15%，XDV.1占比為8%及9%。

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目前美國方面已建議藥廠更新疫苗株以KP.2變異株為主：至於國內要選擇JN.1還是更新的KP.2疫苗株？疾管署副署長曾淑慧表示，將於下周ACIP會議討論，包含整體選株、廠商供貨情況等，都會整體討論。

疾管署原本規劃新版新冠疫苗會於10月1日和今年度的公費流感疫苗一起開打，而且會分為兩階段，優先針對長者、學童幼兒、醫護防疫人員等高風險對象施打，以獲得最新保護。但疫苗選株也可能影響到開打期程，曾淑慧直言，流感疫苗確定10月1日開打，至於新冠則可能還會有變數，有待討論。

新冠疫苗除了莫德納等mRNA疫苗，還有次蛋白疫苗的Novavax。曾淑慧表示，Novavax的緊急使用授權已經於6月30日到期，目前庫存還有1.3萬劑Novavax XBB疫苗。目前是否有新版疫苗還要確認，且還需經過藥證申請、重新簽訂採購合約等流程。

▲今年度流感、新冠疫苗公費接種對象開打規劃。（圖／疾管署提供）