都更案「預售熱銷」手法曝　泰坤集團灌水人頭戶詐貸83.5億

▲泰坤集團負責人楊岳修涉嫌用人頭預售戶詐貸83.5億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

由泰坤集團承作的全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，因營建資金不足，為了達到銀行聯貸的放款標準，涉嫌找不知情的員工、親友當人頭戶，灌水75戶預售銷量，並墊高銷售金額，藉此向土地銀行等9家聯貸行詐貸83.5億元，台北地檢署4日依《銀行法》詐欺銀行、《刑法》偽造文書等罪起訴泰舍董事長楊岳修、哥哥楊岳霖等9人。

泰坤集團旗下包括泰坤建設、泰舍實業2家公司，都是由楊岳修擔任負責人，2013年間，泰坤集團承作新北市新莊區中正路、新泰路交叉口的「泰舍至善元」84筆土地都更計畫，並負責與上百名地主協商整合，由泰坤公司於2017年8月正式動工，泰舍公司負責總金額約218億元的銷售業務。

北檢起訴指出，泰坤集團預估「泰舍至善元」的購地與營建成本約175億元，還需籌措75億元資金，早在2017年7月就先向合作金庫為首的7家金融機構辦理聯貸，總授信額度達68億元，但建案預售戶僅約45%、90多億元，泰坤為了及早達到「銷售50%」、「銷售金額110億元」的放款門檻，找來75個人頭充當購屋者，並以裝潢費、修繕費等名義墊高銷售額。

▲新莊泰舍至善元號稱是全台最大自辦都更案。（圖／資料照）

但因合庫要求放貸資金要先存到信託專戶，泰坤不想負擔高額的信託管理費，因此主動終止聯貸案，並在2019年間，轉向以土地銀行為首的9家銀行辦理聯貸，並持續引用先前的假預售資料，再加上缺工、缺料提高建築成本為由增貸，最後泰坤集團的聯貸金額被灌水拉高到83億5178萬74元，並在2023年1月間全數動撥完畢。

檢察官鄭少珏在2023年5月指揮調查局兵分18路搜索，查扣造假的預售人頭戶及折讓金額表單，另外查獲偽刻的人頭印章55顆，調查後認為泰坤負責人楊岳修、負責室內裝潢的前妻邱庭俐、擔任董事的哥哥楊岳霖、總經理洪緯峰、副總經理洪振富、董事兼協理簡定榮、會計主管戴宜芳，以及員工岳佳瑩、葉淑鈴等9人提起公訴。