獨／認識「真的謝金河」也被騙　地產大亨投資1.5億飛了

▲財經專家謝金河常被詐騙集團冒名用來遊說被害人投資。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

擁有百億身家的李姓地產大亨，因為工作認識財經專家謝金河，日前「謝金河」透過LINE與李男聯繫寒暄，介紹投資海南國際，大亨信任朋友推薦，出手毫不猶豫，半年左右轉匯約1.5億才驚覺不對勁，檢警日前發動拘捕行動，將金姓車手與提供帳戶盧姓情侶檔逮捕，金男被依詐欺罪嫌聲押禁見獲准，盧姓情侶各交保30萬，全案正擴大追查幕後詐團成員。

詐騙集團近年常假冒財經名人，在臉書等社群平台投放廣告，吸引民眾慕名加入社團跟著投資，有時詐團會囂張地自稱「反詐騙聯盟」，佯稱有專業律師團隊，可幫忙受害者快速追回被騙的錢，讓受害人再次掉近詐騙陷阱。

據了解，這次受騙的李姓大亨因為餐敘等公私場合認識了真正的謝金河，並互加LINE好友，2人隔了一段時間沒聯繫，2024年初，李姓大亨的手機突然跳出「謝金河」打招呼的訊息，李男不疑有他，開始與詐騙集團假扮的「謝金河」寒暄。

▲地產大亨誤信好友「謝金河」推薦投資，被詐騙1.5億元。（示意圖／資料照）

誤打正著的詐騙集團疑似發現大亨資力雄厚，開始鼓吹加入「海南國際APP」，可以跟著操作獲利，李姓大亨信任謝金河本尊的專業，從2月到5月間，多次依照指示匯款到「謝金河」提供的帳戶或面交給詐團成員。

這些錢後來有大約800萬元輾轉進到盧姓男子女友的帳戶，沒多久被人提領一空，李姓大亨猛然驚覺被騙的時候，已經損失約1.5億元，台北市警察局信義分局獲報後，報請台北地檢署指揮，循線逮到正在搬錢的金姓車手，以及提供人頭帳戶的盧姓情侶檔，目前正持續清查其他參與的車手與幕後詐團成員。