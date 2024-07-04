抱著「阿公頭顱」逛大街！狠孫斬首祖父　泰無頭男屍呆坐塑膠椅

▲22歲嫌犯已被逮捕，未來將面臨殺人指控 。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國發生一起孫子斬首阿公的恐怖案件，聽到聲響的親屬上前查看後，發現兇嫌手持阿公的頭顱在家門口走來走去，才連忙報警，而失去頭顱的死者遺體則是坐在一旁的塑膠椅上。



根據khaosod報導，泰國孔敬府3日下午4時發生駭人凶殺案。孔敬府警察局副局長桑尼昂當天接獲通報稱，有一名22歲男子因毒癮發作，持刀斬首他88歲的祖父，並提著死者的頭顱在家門外走動。

警方和醫護人員獲報後迅速趕往現場，然而他們抵達後，當場目睹22歲男子將被砍下的死者頭顱放置在遺體旁。而死者則仍坐在塑膠椅上，頸部有明顯的刀傷，且屍首各異。

▲男子突然斬首阿公，並抱著死者頭顱閒晃。（圖／翻攝自khaosod）



據目擊的男性親屬表示，死者和孫子平日並無爭執，事發時，被砍殺的阿公一如往常在池塘邊的小屋休息，不久後孫子也跟上來。而目擊男子隨後聽到奇怪的聲響，一開始以為是22歲男子在虐狗，後來聽到詭異的狗叫聲，便出門查看，怎知竟看到男子抱著死者的頭顱。

他表示，「我看到他提著阿公的頭，震驚到無法思考，後來才冷靜下來，說服他把頭顱放回遺體旁邊。」他還強調，案發前2天曾經目睹男子吸毒，不過警方將其逮捕後進行檢驗，並未在他體內驗出毒品陽性反應。

警方表示，在嫌犯的房間內發現了一些處方藥物，顯示他曾在孔敬精神醫院接受治療，但最近一次就醫是在4月。由於家人忙於工作，沒有隨時緊盯兇嫌用藥，因此他長期未按時服藥。