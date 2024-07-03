突破美國圍堵！中國在古巴「廣設監聽站」　靠近美海軍基地

▲2024年6月13日，一張衛星影像顯示俄羅斯船隻出現在古巴哈瓦那市中心附近。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

1962年冷戰時期，美國與蘇聯爆發長達一個月的「古巴飛彈危機」，原因是蘇聯在古巴佈署彈道飛彈。如今，古巴憑藉著地理位置上的優勢，再度威脅美國。隨著美國近年重返印太地區，加強與日本、南韓、菲律賓、台灣的合作，展開圍堵中國的戰略，中國也在美國的「後花園」古巴，部署相關戰略，甚至發展設在古巴的監聽站。

根據《美國之音》、《商業內幕》，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在當地時間2日透過報告指出，拍攝於今年3、4月的古巴衛星影像顯示，古巴境內與中國有關的電子竊聽站數量明顯增加，分別為貝胡卡爾（Bejucal）、艾爾薩勞（El Salao）、瓦傑依（Wajay）、卡拉巴扎（Calabazar）等4個監聽站。

其中，新建立的竊聽站艾爾薩勞距離美國設置在古巴境內的海軍軍事基地「關達那摩灣」（Guantanamo Bay）更只有113公里（70哩）。

該份報告書還分析每個監聽站點如何在過去10年擴大基地面積、升級設備。

例如，位於古巴首都哈瓦那以南的貝胡卡爾是古巴境內最大的監聽設施，該基地從1962年古巴危機就備受世人矚目，當時曾被蘇聯用來儲存核武器，如今其建築群與碟型天線可明顯辨識，不僅範圍較過去擴大，且也在全面升級，天線具有監控、連繫衛星等能力，監聽能力的升級可能與中國有關。

瓦傑依、卡拉巴扎則是位於哈瓦那附近的2個監聽基地，其面積在過去20年內明顯擴大，其中瓦傑依從2002年只有一根天線和幾棟小建築，到如今發展成擁有12根尺寸和方向皆不同的天線、相關支援設施，甚至還有小型太陽能發電廠，至於卡拉巴扎如今擁有兩個可見的桿式天線陣列和十幾個不同尺寸的碟形天線。

而距離美國海軍基地「關達那摩灣」只有113公里的艾爾薩勞，更是首次發現的新設施。

報告書的主要撰寫者納歐爾（Matthew Funaiole）分析，以上都是古巴境內運作中的監聽站，功能正在不斷進行升級，且天線的數量、位置、方向還會因應不同的任務而產生變化。

報導指出，以上4個地點最有可能是中國對美國進行「間諜活動」的地點之一，因為早在去年就有多間媒體引述情報官員的說法，指出中國希望能夠在古巴建立間諜基地，2名不願具名的美國官員更向《Politico》透露，北京和哈瓦那正在洽談建立蒐集敏感信息的基地，距離美國佛羅里達海岸只有100英里（約160公里）。

不願具名的美國官員曾於去年向《華爾街日報》透露，中國和古巴原則上已經一致同意一項耗資數十億美元的基地開發案。其他不願具名的美國官員也告訴《美聯社》，中國至少從2019年起就在古巴開始發展監聽業務。

上述報告的真實性受到美國白宮、五角大廈質疑，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）向《路透社》表示，報告書提及的內容「並不正確」；古巴外交部則透過社群平台否認，質疑報告書內容的真實性；至於中國駐美大使館發言人劉鵬宇則表示，美國再三炒作中國透過古巴進行「間諜監視」之說法，認為該說法純屬誹謗。